Севастополь: на какие выплаты могут рассчитывать беженцы из ДНР и ЛНР

В Севастополе беженцы из Донецкой и Луганской народных республик, кроме единовременной денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого человека в семье, могут оформить дополнительные пособия на детей. Об этом сообщили в департаменте труда и социальной защиты населения.

Граждане, прибывшие из ДНР и ЛНР, имеющие российское гражданство, а также иностранные граждане, проживающие в России, лица без гражданства и беженцы через органы Пенсионного фонда могут оформить пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью, единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника управления социального обеспечения профильного ведомства Евгению Пытько.

По ее словам, эти же категории граждан могут претендовать на региональные меры социальной поддержки, предусмотренные действующим законодательством Севастополя. К ним относятся пособие на ребенка; пособие на ребенка одинокой матери; пособие на ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов.

Здесь уже включаются дополнительные условия — это критерий нуждаемости. Пособие назначается в случае, если среднедушевой доход семьи за три месяца, предшествующих месяцу подачи заявления, не превышает величину прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленную в регионе, — говорит заместитель начальника управления.

Кроме того, семьи с детьми, прибывшие из ДНР и ЛНР и имеющие российское гражданство, могут стать получателями дополнительных мер соцподдержки. В их числе ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно; государственная социальная помощь в виде социального пособия; денежная компенсация на приобретение школьной формы на детей из многодетных и малоимущих семей; единовременная денежная помощь детям школьного возраста из малообеспеченных семей.

Заявление и документы, необходимые для получения пособий, можно подать лично при посещении отделений Пенсионного фонда или районных управлений труда и соцзащиты, через портал госуслуг при наличии подтвержденной учетной записи, либо через отделения МФЦ», — добавила Евгения Пытько.

За дополнительной консультацией по условиям предоставления мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, заявители могут обращаться в департамент труда и социальной защиты населения по телефону 53-40-45 или на сайт ведомства через консультационную рубрику «Задать вопрос»: https://dszn.sev.gov.ru/obratnaya-svyaz/rubrika-zadat-vopros/ . По выплатам Пенсионного фонда телефон горячей линии 8 800 600-00-00.