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Севастополь на «Кубке Защитников Отечества» представят ветераны СВО
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастополь на «Кубке Защитников Отечества» представят ветераны СВО

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 21:07 04.03.2025

Два ветерана СВО Александр Наумов и Олег Дзгоев представят Севастополь на «Кубке Защитников Отечества». Соревнования пройдут с 12 по 18 марта  в Ханты-Мансийске. В них примут участие более 300 ветеранов СВО из 60 регионов России.

Александр Наумов заявлен в двух дисциплинах: лыжные гонки и биатлон, а Олег Дзгоев в дисциплине лыжные гонки.

Тренируются спортсмены три раза в неделю в тренажерном зале спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя под руководством тренера-преподавателя Спортивно-адаптивной школы — Центр «Инваспорт» Александра Попова.

При отсутствии снега, ребята готовятся  к соревнованиям в тренажёрном зале. Работаем на выносливость и аэробику, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя  тренера-преподавателя Спортивно-адаптивной школы — Центра «Инваспорт» Александра Попова.

В прошлом году пять спортсменов, тренер по пауэрлифтингу и двое сопровождающих были командированы для участия в Межрегиональном комплексном физкультурном мероприятии «Кубок Защитников Отечества» среди ветеранов СВО Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в Ставрополь.

В прошлом году мы подписали соглашение с фондом «Защитники Отечества» по совместной работе с участниками специальной военной операции и членами их семей. Уже есть успехи этой работы. Наши ветераны и участники специальной военной операции  в 2024-м успешно выступили на межрегиональных и всероссийских соревнованиях показав высокий результат, — отмечает начальник управления спорта Сергей Резниченко.

Участники заняли призовые места и привезли «золото» и два «серебра» — Александр Наумов взял «золото» в пауэрлифтинге и «серебро» в стрельбе из лука, а Алексей Прис завоевал «серебро» в пулевой стрельбе. Позже в ноября в Сириус был командирован Алексей Прис и сопровождающий для участия во всероссийском финале.

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Напомним, управлением спорта предоставляются определенные льготы на ежедневной основе участникам СВО и членам их семей:

— прием детей участников СВО в спортивные учреждения на безвозмездной основе вне очереди;

— льготы на платные услуги предоставляемые отраслью спорта (50% от стоимости);

 — зачисление без очереди на социальные акции «Плавание для всех», «Научись плавать» и «Золотая рыбка».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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