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Севастополь: на Максимовой даче обработали деревья от вредителей
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастополь: на Максимовой даче обработали деревья от вредителей

Опубликовал: news-parser в Севастополь 17:28 17.07.2026

Специалисты завершили очередной этап плановой обработки деревьев и кустарников от листогрызущих вредителей на Максимовой даче. Четыре гектара природного парка обработали вечером, что позволило исключить контакт с препаратами местных жителей и посетителей парка.

Традиционно внимание уделяется и профилактике распространения американской белой бабочки. Этот карантинный вредитель опасен своей «всеядностью», но в текущем году специалисты не зафиксировали значительных повреждений деревьев. Прохладная и поздняя весна естественным образом сдержала развитие популяции насекомых, поэтому на территории парка встречаются лишь единичные случаи их появления.

Для защиты флоры применяются исключительно сертифицированные и разрешенные к использованию средства. В арсенале специалистов находятся биологические инсектициды на основе полезных почвенных бактерий, а также системные препараты против грибковых заболеваний и грызущих вредителей. Такой подход позволяет эффективно защищать лесные, плодовые и декоративные культуры, сохраняя экологический баланс.

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Мероприятия по защите растений носят комплексный характер и не ограничиваются Максимовой дачей. Аналогичная обработка регулярно проводится на территориях других памятников природы, включая Ушакову балку, Платан Палласа, Озерные дубы, Стражи Бельбека и фисташки у села Камышлы.

Помимо защиты деревьев и кустарников от вредителей, в парках продолжается и уход за территорией: специалисты расчищают местность от сухостоя, упавших деревьев и густых кустарниковых зарослей. Также специалисты обрабатывают водоемы для предотвращения размножения кровососущих насекомых.

источник: Правительство Севастополя

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