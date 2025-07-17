Севастополь: на мысе Хрустальном создали археологический парк

Решение о создании парка было принято после проведения масштабных археологических раскопок перед началом строительства кластера. Тогда археологи обнаружили фрагменты античных объектов, а также остатки сооружения XIX века. В том числе так называемого форта Меншиков на 7-м бастионе. Среди других археологических находок – участок подпорной стены, часть мачтового сарая, участок лестницы и апсиды Храма Иоанна Воина и др..

На площади 1,5 га обнаружено множество военных, бытовых, духовных, торговых и хозяйственных артефактов. После обнаружения, они были законсервированы и сохранены.

К объектам показа строители добавили скамейки с навесами и качелями, а также специальную архитектурную подсветку, которая будет подчеркивать архитектурные формы галереи и освещать дорожки для прогулки по парку.

О времени открытия нового археологического парка обещают сообщить позже.

Решение о сохранении и музеефикации на месте остатков храма Иоанна Воина было принято и озвучено летом 2022 года.

Тогда на сайте Севнаследия был опубликован акт госэкспертизы по сохранению объекта культурного наследия «Форт Меншиков» с системой внутрикомплексных объектов» в рамках работ по возведению музейного и театрально-образовательного комплексов на мысе Хрустальный.

источник: «Севастопольская газета»