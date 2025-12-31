Севастополь: на мысе Хрустальном завершено строительство здания Российской галереи искусств

В Севастополе на мысе Хрустальном завершено строительство здания Российской галереи искусств. Впервые за 100 лет в России создан новый самостоятельный музей и формируется новая национальная коллекция искусств. Здание галереи построено по инициативе президента Владимира Путина. Архитектурную концепцию музейного комплекса разрабатывало международное агентство Coop Himmelb(l)au австрийского архитектора Вольфа Прикса.

Это знаковый проект, который мы построили по поручению Президента Владимира Владимировича Путина. Российская галерея искусств откроется уже в новом 2026 году, этот объект станет не просто крупнейшим художественным музеем Юга России, но и мощным центром культуры, образования и творчества с по-настоящему уникальными решениями. Наша главная задача теперь — наполнить эти величественные пространства живым содержанием, сделать их сердцем культурной жизни, точкой притяжения для жителей и гостей города. Глядя отсюда на нашу бухту, на меняющийся облик Севастополя, четко понимаешь: этот и другие объекты – это не просто здания, это шаг в будущее нашего города, его новый культурный код, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Как отметил заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин, галерея станет крупнейшим художественным музеем на юге России.

Объекты культурно-образовательных кластеров, которые строятся в четырех городах — Владивостоке, Кемерове, Калининграде и Севастополе по поручению Президента, без сомнения, являются крупнейшей «культурной стройкой» и призваны стать символами современной России. В Севастополе Российская галерея искусств общей площадью более 14 тыс. кв. м одновременно сможет принимать до 800 посетителей. Комплекс станет крупнейшим художественным музеем на юге России, — сказал вице-премьер.

По задумке архитекторов, основная часть здания музейного комплекса – «экспозиционное облако» – словно парит над площадью музея, формируя открытое пространство под ним. Отсюда открывается захватывающий вид на Севастополь, культурный кластер и Севастопольскую бухту. Музей будет пятиуровневым: два «подземных» этажа и три – надземных.

В здании музея расположены 4 больших выставочных зала общей площадью более 3 тысяч квадратных метров: галерея частных собраний, галерея современного искусства, галерея классического искусства и галерея героев Севастополя. Здесь же расположатся центр образования и творчества, центр исследований и реставрации, центр цифрового искусства и купольный театр на 43 места.

При строительстве здания применили инновационные технологии. Например, оборудовали уникальный стеклянный купол из 264 стеклопакетов, смонтировали современную систему климат-контроля, установили архитектурную подсветку и особую систему освещения для сохранности экспонатов.

На сегодняшний день в Государственном каталоге Музейного фонда РФ уже зарегистрировано 1252 музейных предметов, находящихся на хранении в Российской галерее искусств. Само учреждение — это музей современного искусства, чья концепция сосредоточена на русском искусстве послевоенного периода и современном искусстве стран Глобального Юга. Музей занимается изучением и отслеживанием художественных процессов в Юго-Восточной Азии, Индии, Африке, Латинской Америке, Центральной Азии и Ближнем Востоке.

К открытию Музейного комплекса приурочены две выставки.

Выставка «Дейнека!» откроется 22 мая 2026 года. Это флагманский проект, посвященный творчеству великого художника Александра Дейнеки, включающий его произведения из собраний Третьяковской галереи, Русского музея и других музеев.

Выставка «Герои. Стихии» откроется 12 июня 2026 года. Это выставка, представляющая море глазами русских и мировых художников, и обозначающая будущее важное смысловое ядро Российской галереи искусств — Галерею героев Севастополя.

С марта 2026 года начнет работу центр развития и творчества, а также центр цифрового искусства, где будут проходить лекции, мастер-классы и событийную программу для жителей и гостей Севастополя.

Рядом с Российской галереей искусств создан новый археологический парк. Здесь сохранены фрагменты античных объектов и остатки городских сооружений XIX века.

Напомним, осенью 2024 года в Севастополе открыла свои двери самая южная в России Академия хореографии, рассчитанная на 250 воспитанников. Работы по строительству культурного кластера в Севастополе продолжаются. В том числе ведется строительство доминанты — театра оперы и балета. Это уникальный объект с точки зрения конструктива не только в России, но и во всем мире.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя