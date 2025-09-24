Прямо сейчас:
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастополь — на первом месте в мониторинге качества клиентского опыта Минтруда России

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:55 24.09.2025

По итогам II квартала 2025 года Севастополь стал лидером мониторинга качества клиентского опыта, проводимого Министерством труда и социальной защиты РФ.

Рейтинг формируется на основе оценки индексов клиентоцентричности учреждений службы занятости населения. Севастополь набрал максимальное значение сводного индекса — 93,12 балла из 100, поднявшись с пятого места, которое занимал в I квартале (86,83 балла).

Индексы по направлениям:

  •  с точки зрения работодателей — 92,77 балла;
  • с точки зрения граждан — 93,46 балла.

Севастополь также вошел в число первых семи регионов из 29, показавших лучшие результаты по достижению клиентских показателей эффективности, и продолжил возглавлять рейтинг среди 12 субъектов, включенных в проект комплексной модернизации службы занятости.

Департамент труда и социальной защиты населения Севастополя отметил, что ключевой задачей на ближайший период станет увеличение доли граждан и работодателей, обратившихся в службу занятости. Особое внимание уделяется выпускникам, участникам специальной военной операции, гражданам старше 50 лет и представителям малого бизнеса.

Служба занятости города продолжает развивать новые форматы работы:

  •  форум вакансий, трудовой и социальной адаптации участников СВО и членов их семей «Здесь все СВОи»;
  • женский клуб «Лига успеха»;
  • центр профориентации молодежи;
  • мероприятие «Елка успеха» для поддержки начинающих предпринимателей.

Кроме того, регулярно анализируются отзывы граждан для повышения качества предоставляемых государственных мер поддержки.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

