Севастополь — на первом месте в мониторинге качества клиентского опыта Минтруда России

Рейтинг формируется на основе оценки индексов клиентоцентричности учреждений службы занятости населения. Севастополь набрал максимальное значение сводного индекса — 93,12 балла из 100, поднявшись с пятого места, которое занимал в I квартале (86,83 балла).

По итогам II квартала 2025 года Севастополь стал лидером мониторинга качества клиентского опыта, проводимого Министерством труда и социальной защиты РФ.

с точки зрения работодателей — 92,77 балла;

с точки зрения граждан — 93,46 балла.

Севастополь также вошел в число первых семи регионов из 29, показавших лучшие результаты по достижению клиентских показателей эффективности, и продолжил возглавлять рейтинг среди 12 субъектов, включенных в проект комплексной модернизации службы занятости.

Департамент труда и социальной защиты населения Севастополя отметил, что ключевой задачей на ближайший период станет увеличение доли граждан и работодателей, обратившихся в службу занятости. Особое внимание уделяется выпускникам, участникам специальной военной операции, гражданам старше 50 лет и представителям малого бизнеса.

Служба занятости города продолжает развивать новые форматы работы:

форум вакансий, трудовой и социальной адаптации участников СВО и членов их семей «Здесь все СВОи»;

женский клуб «Лига успеха»;

центр профориентации молодежи;

мероприятие «Елка успеха» для поддержки начинающих предпринимателей.

Кроме того, регулярно анализируются отзывы граждан для повышения качества предоставляемых государственных мер поддержки.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя