Севастополь на поддержку бизнеса в условиях ЧС выделили 250 миллионов рублей

Правительство Севастополя утвердило пакет мер поддержки предпринимателей в условиях логистических сложностей и инфраструктурных ограничений, общая стоимость предоставляемых льгот составляет 250 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В частности, для тех, кто арендует землю и помещения у города, арендная плата снизится на 75% на три месяца (с 1 июля по 30 сентября). Эта льгота затронет предприятия торговли, промышленности, строительства, туризма, сельского хозяйства, общественного питания, транспортной сферы.

Чтобы получить данную меру поддержки, нужно до 31 октября обратиться в департамент имущественных и земельных отношений или к своему арендодателю для заключения допсоглашения.

Для предпринимателей будет работать отдельное «окно», чтобы документы оформлялись быстро и без очередей, указал Развожаев.

Для владельцев торговых павильонов плата за размещение снижается на 50%. Это будет сделано автоматически. Местных производителей продуктов, у которых есть свои павильоны, власти полностью освободят от платы до конца года.

Также продолжает действовать освобождение от платы за размещение для летних кафе.

Ранее аналогичные меры поддержки бизнеса были приняты в Крыму. В частности, для организаций и индивидуальных предпринимателей, арендующих имущество республики, установлено снижение арендной платы на 75%. Мера поддержки касается производства продуктов питания, напитков, гостиничного бизнеса и предоставления мест временного проживания, деятельности санаторно-курортных организаций, детского отдыха, демонстрации кинофильмов.

Еще одна мера поддержки для бизнеса предусматривает отсрочку платежей за землю, которые подлежат оплате до 20 декабря 2026 года, по договорам аренды, заключенным в период с 1 июля по 1 ноября 2026 года.

Ранее сообщалось, что власти Крыма разработали комплекс мер поддержки крымских предпринимателей в условия режима чрезвычайной ситуации. В их числе отсрочка платы за землю, льготные микрозаймы и другие механизмы.

26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 2 111