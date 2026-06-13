Севастополь: на улице Адмирала Октябрьского асфальтируют автомобильную дорогу

Капитальный ремонт подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского выходит на финишную прямую. Подрядная организация приступила к асфальтированию автомобильной дороги. Ее протяженность составляет почти 290 метров.

Выполнены работы по устройству щебеночно-песчаного основания дорожной одежды, установлены опоры освещения — 14 штук, облицовка подпорных стен южно-султаевским гранитом находится в высокой степени готовности — это порядка 90%, полностью выполнена несущая подсистема, продолжаются работы по монтажу гранитных плит. Сейчас происходит укладка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Всего на основном ходе предполагается три слоя покрытия. Параллельно с асфальтированием дороги и облицовкой подпорных стен ведутся работы по установке перильного ограждения, пандусов на лестничных сходах, — подчеркнул начальник ПТО строительного управления АО «ВАД» по Севастополю Константин Кравченко.

После того как подрядчик уложит асфальтобетонное покрытие, будут произведены работы по переустройству контактной сети, и на дороге нанесут разметку термопластиком.

Открыть рабочее движение планируем в июле, но будем ориентироваться на текущую обстановку по поставке необходимых материалов. Кроме того, к нам поступают вопросы от жителей города по поводу движения общественного транспорта после открытия рабочего движения на улице Адмирала Октябрьского. По поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева мы прорабатываем вопрос, чтобы маршруты, которые оказались более востребованы на временной схеме движения, оставить по измененной схеме, — рассказал директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислав Таматаев.

Над завершением капитального ремонта продолжают работать более 30 человек и более 10 единиц техники.

После запуска рабочего движения на улице Адмирала Октябрьского на улицы Демидова и Шмидта будут возвращать брусчатку, которую демонтировали для обеспечения объездных путей на время капитального ремонта.

Напомним, подрядная организация АО «ВАД» полностью выполнила работы по устройству 213 буронабивных и 50 анкерных свай. В рамках капитального ремонта восстанавливаются конструкции подпорных стен. Каждая из сторон будет представлять собой два яруса железобетонных конструкций. Параметры подпорных стен полностью соответствуют параметрам ранее существовавших сооружений. Для отвода ливневых вод предусмотрены закрытые лотки с обеих сторон проезжей части, лотки на тротуарах, а также застенный дренаж за подпорными стенами.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя