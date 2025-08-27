Севастополь: на улице Адмирала Октябрьского установлено 170 буронабивных свай

Всего необходимо обустроить 213 буронабивных свай. На сегодняшний день на объекте капитального ремонта подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского работает 5 единиц техники — это буровая установка, экскаваторы, бетоносмесители и порядка 50 человек.

Напомню, подрядчик приступил к работам в феврале. Сначала были подготовительные работы. Чтобы не прекращать энергоснабжение и водоснабжение близлежащих домов, были обустроены временные сети коммуникаций. После чего, выполнены работы по отсыпке временной насыпи — а это 11 000 кубических метров щебня — для того, чтобы «загнать» тяжелую технику на уровень верхнего яруса. И подрядная организация приступила к устройству буронабивных свай. На сегодняшний день, 80% буронабивных свай уже обустроено, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Станислава Таматаева.

Общая строительная готовность объекта составляет 30%.

Открыть рабочее движение по улице Адмирала Октябрьского стремятся к концу года. При этом, приоритет отдают качеству и безопасности проведения работ по капитальному ремонту. Подрядная организация АО «ВАД» и строительный контроль ГКУ «Дирекции» ведут регулярный мониторинг состояния расположенных вблизи зданий, в том числе здравоохранения, чтобы ремонтные процессы не оказывали на них негативного воздействия.

По мере производства работ, мы постепенно уменьшаем насыпь из щебня. А вот отделка подпорных стен будет производиться после выполнения всех монолитных работ. Отделка предусмотрена из натурального гранитного камня, — рассказал заместитель начальника строительного управления АО «ВАД» по Севастополю Александр Куминов.

Напомним, капитальный ремонт подпорных стен предполагает восстановление конструкций подпорных стен. Конструкция каждой из сторон будет представлять собой два яруса железобетонных стен, между которыми будет устроен тротуар. Параметры подпорных стен будут полностью соответствовать параметрам существующих сооружений. А для отвода ливневых вод предусмотрены закрытые лотки с обеих сторон проезжей части. По окончанию работ, согласно проектному решению, движение будет осуществляться по двум полосам.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя