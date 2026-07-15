Севастополь: на улице Федоровской в Любимовке расширяют сквер

В Любимовке в районе дома №47 на улице Федоровской расширяют сквер в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ремонт этой части сквера — третий этап масштабного благоустройства общественного пространства в поселке, за которое проголосовали местные жители. Оно станет логичным продолжением уже имеющегося здесь сквера как физически, так и стилистически.

Сейчас здесь полностью закончены земляные работы и прокладка подземных коммуникаций, установлен бордюрный камень. Подрядчик перешел к бетонированию основания для будущей тротуарной плитки. Примерно половина площади будет покрыта твердым покрытием, а на остальной части специалисты уберут камни и разровняют грунт, — рассказал и.о. директора «Парков и скверов» Егор Суслин.

Пространство будет полностью доступно и для маломобильных граждан: на дорожках установят специальную тактильную плитку и понижающие бордюры, а основное покрытие останется ровным и цельным, что обеспечит беспрепятственное передвижение. Помимо удобных дорожек, здесь появятся велодорожки, скамейки и зона для тихого отдыха, а также розетки для полива.

После обсуждения проекта с местными жителями мы постарались учесть поступившие пожелания насколько это возможно. Например, мы выделили и повысили небольшой участок, на котором установлен памятный знак, где позже будет уложена плитка, — добавил Егор Суслин.

Более 60% работ по благоустройству сквера уже выполнено, а осенью жители смогут оценить обновленное общественное пространство.

Всего в 2026 году в рамках федерального проекта будут отремонтированы 6 скверов и 16 пешеходных сетей в разных районах города.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя