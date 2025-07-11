Севастополь: на улице Павла Дыбенко частично ограничат движение транспорта

На улице Павла Дыбенко частично ограничат движение транспорта с 15 июля до 20 ноября для выполнения работ по благоустройству подъездной дороги к дому № 18 по улице Павла Дыбенко.

Проезд будет разрешен только оперативным и экстренным службам, а также тем, кто работает в зоне ограничений.

Департамент транспорта призывает учитывать данную информацию при планировании маршрута.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя