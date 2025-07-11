Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Севастополь: на улице Павла Дыбенко частично ограничат движение транспорта
Новости Республики
Севастополь: на улице Павла Дыбенко частично ограничат движение транспорта
иллюстрация: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастополь: на улице Павла Дыбенко частично ограничат движение транспорта

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:08 11.07.2025

На улице Павла Дыбенко частично ограничат движение транспорта с 15 июля до 20 ноября для выполнения работ по благоустройству подъездной дороги к дому № 18 по улице Павла Дыбенко.

Проезд будет разрешен только оперативным и экстренным службам, а также тем, кто работает в зоне ограничений.

Узнайте больше:  В Севастополе принято около 5 тысяч заявлений на выплату регионального пособия на ребенка

Департамент транспорта призывает учитывать данную информацию при планировании маршрута.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x