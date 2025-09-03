Прямо сейчас:
Севастополь: на улице Тоннельная продлены сроки ограничения движения

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:15 03.09.2025

С 31 июля ограничение движения действует в районе железнодорожного переезда, расположенного вблизи дома № 10 по улице Тоннельная.

Запрет на проезд транспорта действует с 23:30 до 06:00. Такие меры необходимы для проведения ремонтных работ на железнодорожном переезде.  Ранее планировалось, что работы завершат 8 сентября. Однако ограничения будут действовать до 10 октября. Департамент транспорта призывает учитывать данную информацию и при необходимости выбирать альтернативный путь следования, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

