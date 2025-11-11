Севастополь: на улице Вакуленчука завершено строительство детского сада на 260 мест

Прямо сейчас:
Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:21 11.11.2025

В Гагаринском районе Севастополя завершено строительство нового детского сада на 260 мест по улице Вакуленчука. Проект реализуется в рамках государственной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

Объект, рассчитанный на детей от 1,5 до 7 лет, станет корпусом ГБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» и будет ориентирован на инклюзивное дошкольное образование, включая детей с ограниченными возможностями здоровья.

Строительная готовность детского сада сегодня составляет 99%. Завершаются финальные этапы: расстановка мебели, монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы и благоустройство территории, включая озеленение и настройку системы автополива. В ближайшее время строители приступят к пуско-наладочным работам, а окончательная передача объекта планируется в декабре этого года, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя ведущего специалиста производственно-технического отдела ГКУ ГС «ЕДКС» Михаила Цушко.

Двухэтажное здание общей площадью 5300 квадратных метров включает 12 групповых помещений, медицинский блок, просторные музыкальный и физкультурный залы, кабинеты логопеда, психолога и методиста, столовую, прачечную с возможностью стирки и глажки, пищеблок полного цикла, а также универсальные санузлы, доступные для детей-колясочников.

Здание построено из монолитного железобетона, внутренние стены отделаны огнестойкими стекломагнезитовыми панелями. Окна оснащены стеклопакетами с защитой класса К7 от взрывной волны. В здании установлены система контроля и управления доступом, мощная система противодымной защиты и шесть пожаробезопасных зон — по три на каждом этаже. Эти зоны оснащены системой дымоудаления и предназначены для временного укрытия маломобильных детей и персонала до прибытия спасателей. Также в здании предусмотрены лифты для маломобильных групп и подъёмник для транспортировки готовой пищи между этажами, – рассказал заместитель генерального директора по строительству ООО «СУ-82» Сергей Храмов.

Все 12 групп будут оснащены адаптированным оборудованием в соответствии с федеральными требованиями: тактильные книги, средства коррекции речи, слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата. Для каждой возрастной группы предусмотрена соответствующая мебель: для ясельной группы — кроватки с бортиками, для младшей — двухъярусные кровати, а для подготовительных групп — односпальные.

На прилегающей территории обустроены 12 отдельных игровых площадок, футбольное поле с синтетическим покрытием, зоны отдыха и безопасные дорожки для передвижения.

Напомним, в 2025 году в городе также завершены капитальные ремонты детских садов №13 (ул. Шелковичная) и №27 (ул. Хрулёва), а также строительство корпуса детсада №89 (ул. Вакуленчука).

Все эти меры направлены на повышение доступности и качества дошкольного образования в регионе.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

