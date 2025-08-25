Севастополь: на улице Василия Кучера ограничат остановку и стоянку

Ограничения будут действовать по левой стороне дороги — ближе к пересечению с улицей Ленина.

Такие меры вводят для обеспечения безопасности дорожного движения, а также увеличения пропускной способности.

Напомним, на сегодняшний день, улица Василия Кучера имеет две полосы движения по всей протяженности — одна для поворота налево на улицу Ленина, другая — для движения прямо и направо.

Как пояснили в департаменте транспорта из-за того, что левая полоса вблизи пересечения с улицей Ленина хаотично запаркована — это затрудняет выезд на улицу Ленина.

Ограничения остановки и стоянки вступят в силу со 2 сентября.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя