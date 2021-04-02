Севастополь на выставке «Интурмаркет-2021»

Севастополь презентовал свой туристический потенциал на Международной выставке «Интурмаркет-2021». По информации пресс-службы городского правительства, севастопольский стенд представлен Центром развития туризма, а также очными и заочными соэкспонентами — различными представителями туриндустрии Севастополя (туроператоры, музеи, гостиницы, винные предприятия). В первый день выставки его уже посетили около двух тысяч человек. И прямо на выставке имелась возможность приобрести тур в Город-Герой.

Наиболее популярен в высокий сезон отдых в течение 5-7 дней. Это массовый сегмент, но при этом становятся популярными уикенд-трипы, то есть отдых на выходные, который позволяет за несколько дней насладиться другим регионом и вернуться к работе. Поэтому мы формируем абсолютно разные туристические продукты вместе с нашим турбизнесом, они очень гибки и постоянно расширяют повестку дня для наших уважаемых гостей, — рассказала заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко.

Предстоящий туристический сезон 2021 в Севастополе станет новой волной интересных предложений: веломаршрут на Большой Севастопольской тропе, исторический парк живой истории «Федюхины высоты», масштабные туристические событийные мероприятия.

Деловая и выставочная программы выставки четко транслируют высокий уровень подготовки к предстоящему летнему туристическому сезону-2021, — отметила Мария Литовко.

Также на выставке будут подписаны соглашения о сотрудничестве севастопольского Центра развития туризма с региональными туристскими центрами из шести субъектов РФ: Вологодской, Калужской, Кемеровской, Псковской, Ульяновской областей.

Помимо активной работы по консультированию гостей у нашего стенда, представители делегации Севастополя приняли участие в деловой программе выставки – это и сессия рабочей группы РСТ по винному туризму, где рассказали о проекте Винная дорога Севастополя, как о новом формате путешествий по Югу России и точке притяжения для туристов и инвесторов, и «УТ-ФОРУМ-2021», где обсудили перспективы развития устойчивого туризма в России, лучшие региональные практики и зеленые технологии для туризма.