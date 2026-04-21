Севастополь: Налоговая служба приглашает на «День открытых дверей»

23 апреля 2026 года с 9:00 до 20:00 в Управлении Федеральной налоговой службы по г. Севастополю пройдут «Дни открытых дверей».
Сотрудники Управления помогут разобраться в индивидуальных случаях необходимости декларирования доходов, а также проинформируют о способах предоставления и окажут методическую помощь в заполнении декларации.
Напомним, что не позднее 30 апреля физические лица обязаны предоставить декларацию, если они получили в 2025 году следующие доходы:
- от продажи недвижимого имущества, находившегося в собственности менее минимального срока владения;
- от продажи транспортных средств;
- от продажи долей в уставном капитале организации;
- в порядке дарения от физических лиц, не являющихся близкими родственниками;
- от сдачи имущества в аренду;
- из зарубежных источников.
Посетить обособленные подразделения можно по адресам: ул. Героев Севастополя, 74; ул. Кулакова, 37.
источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе
С тегами: налоги в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: налоги в Крыму