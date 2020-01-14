Севастополь не справился с освоением средств ФЦП. Крупные стройки затормозились

«Российская газета» В 2019 году Севастополь освоил 56 процентов средств, выделенных по федеральной целевой программе (ФЦП) развития Крыма. На итоговой пресс-конференции, отмечает, врио губернатора Михаил Развожаев объяснил, что более 40 процентов неосвоенных средств пришлись на шесть крупных объектов. Исправить ситуацию планируют в этом году.

Вместе с тем к концу года в Севастополе сдали два проблемных объекта ФЦП: школу-коллегиум и парк Победы. Строительство образовательного учреждения началось еще в украинские годы, но дальше каркаса дело не продвинулось. Недострой пришлось разбирать и начинать с нуля. Общая стоимость школы составила 824 миллиона рублей. Сейчас первая в Севастополе инженерная школа полностью готова к работе. Кабинеты оборудованы телескопами, 3D-принтерами, наборами для робототехники и анатомическими моделями.

Парк Победы ввели в эксплуатацию тихо, без лишнего пафоса. Что, впрочем, неудивительно. На объекте стоимостью более миллиарда рублей сменилось три подрядчика. Реконструкция продлилась на год дольше, а сдали парк с массой недоделок.

Были серьезные претензии к мощению, — цитирует «РГ» вице-губернатор Севастополя Дениса Солодовникова. — Мы предъявили большое количество претензий и штрафов, вернули деньги в бюджет. Подрядчик большинство недостатков устранил. Остальное исправит в рамках гарантийных обязательств.

В парке были проложены инженерные сети, появились 15 фонтанов, детские площадки, установлено освещение и система видеонаблюдения. Однако жители так и не увидели молодых деревьев и зеленых зон. В первоначальном проекте все это было предусмотрено, но потом куда-то исчезло. По словам Солодовникова, озеленением будет заниматься городское ГБУ «Парки и скверы», которому поручена эксплуатация парка.

Здесь должна быть система полива, ландшафтный дизайн, озеленение, эти работы не сделаны, мы их только проектируем, — отметил чиновник.

В 2020 году городские власти планируют дать старт второй очереди парка Победы с обустройством набережной и пляжа. Прошлым летом проект стоимостью 530 миллионов рублей был включен в ФЦП.

Кроме этого, в 2019 году выполнены работы на севастопольском участке трассы «Таврида» на сумму около миллиарда рублей. Началось строительство подстанции скорой помощи и трех школ.

В то же время Севастополь не нашел подрядчиков на шесть крупных объектов общей стоимостью почти 25 миллиардов рублей. Они-то и подпортили статистику исполнения ФЦП.

Главной проблемой Развожаев считает некачественную проектную документацию, которая была подготовлена ранее и даже прошла Главгосэкспертизу. По его словам, половину проектов надо «выбросить в мусор и переделывать». Это выяснилось после переговоров с потенциальными подрядчиками. В частности, последуют изменения в проекты канализационных очистных сооружений «Южные» и индустриального парка, а их стоимость вырастет.

При анализе проектной документации выявили большое количество проектных недоработок, серьезные упущения в смете, — сообщил журналистам врио губернатора.

При этом первый подрядчик реконструкции КОС «Южные» уже вносил в проект поправки, стоимость которых составила около 60 миллионов рублей (сама проектная документация обошлась в 95 миллионов). Как рассказали «РГ» в севастопольском водоканале, было решено изменить технологическую схему очистки сточной жидкости, чтобы снизить дальнейшие затраты на реагенты для обеззараживания воды.

Теперь проект снова подвергнут корректировке. По словам Развожаева, речь идет о том, чтобы очищенную воду (производительность КОС будет 125 тысяч кубометров в сутки) не сливать в море, а собирать в резервуары и использовать для полива городских парков.

Напомним, строительство КОС «Южные» остановилось после того, как выданный властями Севастополя аванс 2,055 миллиарда рублей был заблокирован на счете подрядчика в банке, лишенном лицензии. Правоохранители считают, что средства были неправомерно переведены в коммерческий банк вместо госказначейства.

Поскольку конкурс на КОС «Южные» уже несколько раз срывался из-за отсутствия заявок, в начале 2020 года для КОС определят единого поставщика, который внесет изменения в проект, а затем приступит к строительству.

В долгострой превратилась и реконструкция Камышовой объездной, для которой в ФЦП предусмотрено два миллиарда рублей. Здесь также подкачал проект. Объект передали новому подрядчику, однако сначала надо провести экспертизу и завершить расчеты с первым исполнителем.

Тем временем: в Севастополе в текущем году обещают начать строить три больницы на Фиолентовском шоссе. Единым подрядчиком медицинского городка станет Ростех. Первым делом подпишут контракты на больницу скорой медицинской помощи (8,5 миллиарда рублей) и онкодиспансер (4,6 миллиарда рублей). Рядом решено разместить инфекционную больницу (2,6 миллиарда рублей), для которой предстоит сформировать участок и переделать проект.

Сначала новую инфекционную больницу хотели строить на месте старой, на улице Коммунистической, учреждение закрыть и переселить во временный модуль в Балаклаву. Но схема вызвала критику местных жителей. По словам депутата Заксобрания Севастополя Татьяны Лобач, перенос инфекционной больницы в Балаклаву, где отсутствует очистка канализационных стоков, грозит опасными последствиями. Да и свободного места для строительства модуля нет. Поэтому вместо того, чтобы строить временную больницу за 300 миллионов рублей, решили потратить 60 миллионов на ремонт старой, а для нового здания выделить участок на Фиолентовском шоссе.