Севастополь не в списке городов, куда россияне не хотели бы переезжать

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, какие города жители России никогда не будут рассматривать для переезда и какие главные минусы они в них выделяют. В исследовании приняли участие более 9000 пользователей сервиса из всех регионов России.

38% опрошенных рассказали, что не хотели бы переезжать в Москву. Еще около четверти респондентов (26%) не рассматривают для переезда Челябинск. По 19% участников опроса не хотели бы уехать жить во Владивосток и Хабаровск. По 15% отметили, что не готовы к переезду в Омск и Уфу, а 14% — в Красноярск. Каждый восьмой респондент (13%) не стал бы переезжать в Новосибирск. По 10% участников исследования указали, что не хотели бы сменить свой город на Воронеж, Санкт-Петербург и Екатеринбург, — отмечают в пресс-службе сервиса.

По 9% респондентов отметили, что не хотели бы переехать в Самару, Волгоград, Ростов-на-Дону и Казань. А для 8% опрошенных для переезда не подходит Нижний Новгород. По 7% участников опроса отметили Калининград, Сочи и Краснодар, как неподходящие для переезда города.

Чаще всего причиной отказа от переезда в другой город у россиян становились повышенный уровень стресса и суета (35%), а также плохая экология (34%). 22% жителей России волнуют высокие цены на недвижимость, а 21% — отсутствие возможностей для карьеры и низкие заработные платы.

Те, кто не хотел бы переехать в Москву, чаще всего указывали, что их отталкивает стресс и суета (68%), высокие цены на жилье (44%), а также плохая экология (41%).

Экологическая ситуация отталкивает россиян от переезда и в другие города страны. Для тех, кто отказался от возможного переезда в Челябинск, эту причину отметили 59% респондентов. Экологические проблемы отпугивают жителей России также от переезда в Омск (44%), Пермь (40%), Уфу (38%), Хабаровск (37%), Владивосток (33%).

От переезда в Челябинск и Владивосток жителей России также отталкивает отсутствие карьерных возможностей и низкие зарплаты (это отметили 29% о Челябинске и 26% о Владивостоке), а также повышенный уровень стресса (26% и 27% соответственно). По 18% респондентов не готовы к переезду в Челябинск из-за недоступности рекреационных ресурсов, неразвитой инфраструктуры и низкого уровня социальных услуг. 20% опрошенных отметили, что не переедут во Владивосток из-за высоких цен на жилье, а 19% — высоких цен на бытовые расходы.

Хабаровск и Пермь не привлекает россиян низкими зарплатами и отсутствием возможностей для карьеры — 39% респондентов ответили так о Перми и 30% о Хабаровске. Стресс и суета отталкивает 29% опрошенных, отметивших Хабаровск, и 27%, отметивших Пермь.

В Омск и Уфу чаще всего россияне не хотели бы переезжать из-за сомнительной перспективы построить хорошую карьеру (37% и 36% соответственно) и стресса (31% и 30% соответственно).