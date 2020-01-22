Севастополь не вошёл в топ городов, которые туристы выбирают для летнего отпуска в 2020 году

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru в День республики Крым опросил пользователей социальных сетей и выявил, на каких курортах Крыма они планируют провести свой летний отпуск в 2020 году.

Ялта и Евпатория лидируют в рейтинге самых желанных курортов: 22,4% россиян планируют отдохнуть там в 2020 году. В пятерку популярных крымских курортов, по данным опроса Tvil.ru, также вошли Судак (15,4%), Алушта (12,5%) и Феодосия (11,8%). В Партените, Черноморском, Керчи, Алупке и Симеизе собирается меньше всего туристов отдохнуть. В список курортов республики Крым не вошел город Севастополь, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Десять курортов республики Крым, самых желанных для отдыха-2020:

1-2. Ялта и Евпатория, 22,4%

3. Судак, 15,4%

4. Алушта, 12,5%

5. Феодосия, 11,8%

6-7. Партенит и Черноморское, 4%

8. Керчь, 3,7%

9. Алупка, 2,2%

10. Симеиз, 1,5%

*По данным опроса в соцсетях