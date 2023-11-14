«Севастополь – Николаевка – Тарханкут – Коктебель – Массандра» – маршрут ралли «Нахимов-2024»

Ретро-автомобили вновь проедут по дорогам Крыма.

C 1 по 5 мая 2024 года в Крыму состоится уже ставшее традиционным авторалли «Нахимов» Автомобильного исторического общества Gorkyclassic. Как сообщает Туристический портал Крыма, особенность мероприятия заключается в том, что в нём участвуют только ретро-автомобили. Это будет крупнейшее мероприятие Юга России для экипажей на классических машинах советского и иностранного производства.

По данным организаторов, присоединиться к пятидневному штурманскому соревнованию могут экипажи, управляющие советскими ЗИЛами, ВАЗами, ГАЗами, «Запорожцами», «Москвичами», «Ижами» и другими классическими машинами. Также допускаются зарубежные машины, выпущенные не позднее 1992 года. Главное условие – автомобиль должен соответствовать техническому регламенту. Ознакомиться с ним можно здесь.

Если говорить о маршруте ралли, пока, предварительно, программа этапов выглядит так:

Старт девятого авторалли будет дан 1 мая с площади Нахимова в Севастополе. В первый день ралли участники преодолеют 200 км и доедут до посёлка Николаевка Симферопольского района. Маршрут пройдёт по севастопольским улицам, загородным шоссе в предгорьях и степным участкам. Завершится первый день торжественным ужином с концертом на берегу моря.

2 мая участники отправятся на мыс Тарханкут, но после вернутся в Николаевку. А 3 мая их ждёт Коктебель. Колонна ретро-машин проедет по степным и горным трассам. Вечером будет ужин, после которого запланирован старт полуторачасового ночного этапа ралли на горе Клементьева.

4 мая посвятят отдыху в «Киммерии Волошина» – той части восточного Крыма, которую поэт и художник Максимилиан Волошин неустанно воспевал в своих стихах и картинах. Участникам события предложат различные автомобильные и пешие экскурсии по природным, историческим и архитектурным достопримечательностям региона.

5 мая экипажи ретро-машин отправятся из Коктебеля на ЮБК. Там их будут ждать Массандра, где состоятся торжественный финиш, фуршет и награждение, а также Понизовка, где пройдёт праздничный ужин.

Ожидается, что за пять дней автомобилисты проедут по Крыму тысячу километров. При этом они преодолеют 15 спецучастков и поучаствуют в двух слаломах.

Регистрация на авторалли в 2024 году уже началась, она доступна здесь. Там же можно ознакомиться с предварительной программой мероприятия.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.