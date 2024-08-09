Севастополь ночью атаковали укронацисты. Хроника событий

Атака на город ВСУ началась около 4:30. По актуальной информации на тот час:

В Севастополе отражают атаку БПЛА. По предварительной информации в районе Орловки сбита одна воздушная цель. Возможно падение осколков и суббоеприпасов. По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксирована информация о падении осколков в районе Качи рядом с улицей Авиаторов. Продолжается контроль обстановки, — сообщил в своём телеграм-канале губернатор города Михаила Развожаев.

К 7:11 губернатор озвучил новую информацию:

В Севастополе силы ЧФ, ПВО и подразделения РЭБ отразили атаку ВСУ. По предварительной информации военные над акваторией уничтожили 3 беспилотника и 3 БЭКа. По информации Спасательной службы Севастополя никакие гражданские объекты в городе не пострадали.

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