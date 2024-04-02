Севастополь: новые скверы в Качинском муниципальном округе

Ежегодно севастопольцы, как и жители других регионов России, сами выбирают, какие скверы и общественные пространства будут благоустроены в следующем году. В голосовании этого года участвуют следующие территории Качинского муниципального округа:

территория на улице Авиаторов в посёлке Кача – парк возле ДОФа;

территория вдоль Качинского шоссе в селе Орловка.

О значимости этих общественных пространств для жителей округа и планах по их преображению рассказал глава Качинского муниципального округа Николай Герасим:

В последние годы наш округ стремительно развивается: в Каче совсем недавно открылся детский сад, работает новый физкультурно-оздоровительный комплекс, новая котельная, в этом году будет капитально отремонтирована школа, в Вишнёвом после капремонта открылся прекрасный Дом культуры, в Орловке работают канализационно-очистные сооружения, запущенные в конце 2022 года, в сёлах активно ремонтируются дороги. Также у нас создаются новые общественные пространства. В этом году в голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды» участвуют две территории. Местные жители давно ждут благоустройства пространства на улице Авиаторов в Каче. Оно участвовало в голосовании прошлого года, его выбрали 66 человек, но этого оказалось недостаточно. Ждём ещё больше голосов в этом году, чтобы уже в следующем наслаждаться прекрасным благоустроенным сквером. Уверен, он будет популярен у качинцев и гостей посёлка. Рядом с этой территорией находится парк «У Братской могилы», благоустроенный в 2019 году, а также знаковые объекты – Дом офицеров и множество памятников. Капитальный ремонт этого пространства позволит завершить комплексное преобразование территории. Второй претендент на победу и преображение – общественное пространство вдоль Качинского шоссе в Орловке. Сейчас эта территория совершенно не радует глаз, когда находишься рядом или проезжаешь мимо по шоссе. Здесь планируется устройство плиточного покрытия, освещения, хотим выполнить озеленение территории. Конечно, выслушаем также все предложения жителей и обязательно внесём их в проект благоустройства. Призываю всех жителей нашего Качинского округа – голосуйте, выбирайте сквер, принимайте активное участие в жизни города и страны!

В 2021 году в Качинском муниципальном округе выполнен капитальный ремонт сквера имени Полины Осипенко. Он стал настоящим местом притяжения сельчан – здесь по проекту обустроили зоны отдыха, тропинки, создали универсальную футбольно-баскетбольную площадку, установили тренажёры, детский игровой комплекс, столы для шахмат и тенниса. Также на объекте обустроили наружное освещение и систему видеонаблюдения, установили урны, лавочки, оборудование для капельного полива, ограждение по периметру территории. Выполнено озеленение – высажено 700 деревьев, кустарников и других элементов.

В 2023 году благоустроили парк 100-летия Качи в посёлке Кача. Это транзитная зона, которая находится рядом с автостанцией. Площадь общественного пространства – почти 4 000 кв. м. После ремонта здесь появились новые скамейки и перголы с качелями, теневые навесы, детская площадка с лабиринтом. В парке установили современное освещение и камеры наблюдения, поставили на газонах декоративные фигуры и провели гидропосев. Изюминка сквера – сухой фонтан, который планируют запустить весной.

В этом году в Качинском муниципальном округе приведут в порядок территорию в районе Дома культуры в селе Вишнёвом. ДК в конце прошлого года открылся после капитального ремонта, а вот пространство вокруг пока в ненадлежащем состоянии. Здесь планируется устройство плиточного покрытия, освещения, озеленение территории, установка малых архитектурных форм, а также устройство элементов благоустройства, предложенных жителями.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя