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Севастополь: о дополнительных мерах поддержки для детей-сирот
фото: pikist.com

Севастополь: о дополнительных мерах поддержки для детей-сирот

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:36 26.07.2024

Сегодня на заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева внесли изменения в постановление «Об утверждении Порядка предоставления единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на ремонт жилого помещения, единственными собственниками которого они являются, либо на текущий ремонт ранее занимаемого жилого помещения, единственными нанимателями или членами семьи нанимателя которого они являются, при их возвращении в указанные жилые помещения».

Теперь дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, смогут реализовать право на получение пособия на ремонт жилого помещения и в случае, если являются долевыми собственниками. Ранее данное право распространялось исключительно на детей, являвшихся единственными собственниками  жилого помещения, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента образования и науки Севастополя Максима Кривоноса.

Например, собственниками жилого помещения являются два ребёнка с долевыми правами, вносимые изменения позволят предоставить меру социальной поддержки на ремонт данного жилого помещения каждому из детей-сирот. До внесения изменений право на получение пособия имели дети-сироты, которые были единоличными собственниками жилого помещения.

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Глава ведомства отметил, что сейчас собственниками жилых помещений являются 14 детей, долевыми собственниками – 102 ребёнка. Благодаря принятым изменениям у 102 ребят возникает право дополнительно получить средства на ремонт жилых помещений.

Напомним, что данная мера поддержки выплачивается при достижении совершеннолетия.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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