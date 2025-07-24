Севастополь: о работе МФЦ 28 июля

В связи с объявлением 28 июля выходным днем, отделения МФЦ в Севастополе по следующим адресам работают в порядке текущей очереди на выдачу документов:

— ул. Вокзальная, д. 10;

— пр-т Генерала Острякова, д. 15;

— пр-т Героев Сталинграда, д. 64;

— ул. Павла Корчагина, д. 34;

— ул. Леваневского, д. 24.

Прием документов осуществляется только по предварительной записи.

Список отделений, которые работать не будут:

— ул. Новикова, д. 4;

— ул. Рабочая, д. 4;

— ул. Бориса Михайлова, д. 6;

— ул. Горпищенко, д. 44;

— пгт. Кача, ул. Авиаторов, д. 9;

— г. Инкерман, ул. Умрихина, д. 1;

— с. Орлиное, ул. Владимира Тюкова, д. 60а;

— с. Верхнесадовое, ул. Севастопольская, д. 82,

Записавшимся в предварительную очередь в нерабочие отделения, будет предложено записаться на другой день. Уточнить информацию можно по номеру +7 (8692) 41-71-00 или по бесплатному 122 (добавочный 5).

источник: пресс-служба Правительства Севастополя