Севастополь: о работе МФЦ 28 июля

В связи с объявлением 28 июля выходным днем, отделения МФЦ в Севастополе по следующим адресам работают в порядке текущей очереди на выдачу документов:
— ул. Вокзальная, д. 10;
— пр-т Генерала Острякова, д. 15;
— пр-т Героев Сталинграда, д. 64;
— ул. Павла Корчагина, д. 34;
— ул. Леваневского, д. 24.
Прием документов осуществляется только по предварительной записи.
Список отделений, которые работать не будут:
— ул. Новикова, д. 4;
— ул. Рабочая, д. 4;
— ул. Бориса Михайлова, д. 6;
— ул. Горпищенко, д. 44;
— пгт. Кача, ул. Авиаторов, д. 9;
— г. Инкерман, ул. Умрихина, д. 1;
— с. Орлиное, ул. Владимира Тюкова, д. 60а;
— с. Верхнесадовое, ул. Севастопольская, д. 82,
Записавшимся в предварительную очередь в нерабочие отделения, будет предложено записаться на другой день. Уточнить информацию можно по номеру +7 (8692) 41-71-00 или по бесплатному 122 (добавочный 5).
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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