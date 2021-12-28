Севастополь обеспечен пресной водой на два года вперед

И деньги на ремонт сетей будут.

Наполнение Чернореченского водохранилища и перспективы схода снега с гор гарантируют, что Севастополь получил достаточный уровень запасов воды для обеспечения населения. Об этом сегодня сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В Чернореченском водохранилище 46,2 млн. кубометров кубических находится. Причём предварительная оценка потенциала снежного покрова, который сейчас есть в горах, даёт нам понимание, что придёт ещё где-то 5 млн. кубических метров, – заявил глава города.



Развожаев отметил, что это почти 100% наполнения водохранилища.

Кроме того, власти Севастополя намерены экономить запас данного водоёма и с весны брать воду из водозабора на реке Бельбек. Тем более, что в этом году удалось санировать Днепровский водовод, по которому поступает вода с Бельбека.

Мы чётко понимаем, что на ближайшие два года даже при пиковом потреблении, как это у нас было в Севастополе, мы водой обеспечены, – подчеркнул Развожаев.

Кроме того, для обеспечения устойчивого водоснабжения города, будет проведен масштабный ремонт сетей. На эти цели Севастополю выделят один миллиард рублей по ФЦП. Михаил Развожаев уточнил, что в городе продолжаются работы по снижению потерь в сетях, а для экономии пресной воды планируют использовать новейшие сберегающие технологии.

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