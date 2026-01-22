Севастополь: оформить разрешение на земляные работы можно на Госуслугах

Узнайте больше: Безопасность Севастополя укрепляют более 100 народных дружинников

Всего за 2025 год севастопольцами было подано свыше 1000 заявлений, из них 98 % — в электронном виде. В рамках предоставления государственной услуги также можно обратиться за продлением или закрытием разрешения на осуществление земляных работ, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника управления — начальника отдела развития инфраструктуры электронного правительства Владимира Заячникова.

Разрешение на осуществление земляных работ предоставляет право проводить земляные работы при строительстве, сносе или ремонте зданий, сооружений, инженерных сетей и дорог, а также при проведении аварийно-восстановительных работ.

Для получения разрешения на выполнение земляных работ граждане и организации могут воспользоваться электронным сервисом портала государственных услуг.

1. иметь подтвержденную учетную запись;

2. заполнить электронную форму заявления по ссылке;

3. дождаться ответа ведомства — от 3 до 10 рабочих дней в зависимости от цели обращения;

4. получить решение уполномоченного органа.

Важно отметить, что проведение земляных работ без разрешения влечет административную ответственность.

Предоставление государственной услуги в электронном виде осуществляется в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя