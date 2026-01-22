Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Севастополь: оформить разрешение на земляные работы можно на Госуслугах
Новости Республики
Севастополь: оформить разрешение на земляные работы можно на Госуслугах
источник фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастополь: оформить разрешение на земляные работы можно на Госуслугах

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:44 22.01.2026

Для получения разрешения на выполнение земляных работ граждане и организации могут воспользоваться электронным сервисом портала государственных услуг.

Разрешение на осуществление земляных работ предоставляет право проводить земляные работы при строительстве, сносе или ремонте зданий, сооружений, инженерных сетей и дорог, а также при проведении аварийно-восстановительных работ.

Всего за 2025 год севастопольцами было подано свыше 1000 заявлений, из них 98 % — в электронном виде. В рамках предоставления государственной услуги также можно обратиться за продлением или закрытием разрешения на осуществление земляных работ, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника управления — начальника отдела развития инфраструктуры электронного правительства Владимира Заячникова.

Чтобы получить государственную услугу, необходимо:

Узнайте больше:  Безопасность Севастополя укрепляют более 100 народных дружинников

 1. иметь подтвержденную учетную запись;
2. заполнить электронную форму заявления по ссылке;
3. дождаться ответа ведомства — от 3 до 10 рабочих дней в зависимости от цели обращения;
4. получить решение уполномоченного органа.

Важно отметить, что проведение земляных работ без разрешения влечет административную ответственность.

Предоставление государственной услуги в электронном виде осуществляется в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.