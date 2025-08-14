Севастополь: оформить региональный материнский капитал можно через портал Госуслуг

С начала 2025 года региональный маткапитал в Севастополе получили 610 семей, с начала реализации проекта — 6 029. Чтобы подать заявление, достаточно иметь подтвержденную учетную запись на портале и заполнить электронную форму по ссылке: https://gosuslugi.ru/600234/1

Срок предоставления услуги составляет 15 рабочих дней. Положительным результатом является решение о праве на региональный материнский (семейный) капитал.

Госуслуги работают для того, чтобы помощь была быстрой, понятной и доступной — без лишних очередей. С начала года 94% заявлений поступили в электронном виде, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента цифрового развития Татьяну Черноусову.

Региональный материнский капитал выплачивается в рамках нацпроекта «Семья». Перевод в электронный вид выполнен в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Справочно:

В Севастополе региональный маткапитал предоставляется:

— на второго ребенка рожденного с 2019 года;

— на третьего ребенка, начиная с 1 января 2019 года, – в случае, если мама не успела воспользоваться выплатой на второго ребенка вследствие его смерти;

— при рождении первого ребенка, начиная с 1 января 2019 года, в случае, если в семье уже есть усыновленный ребенок.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя