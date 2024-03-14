Севастополь: ограничение движения и изменение маршрута №22

Вниманию пассажиров автобуса №22 и жителей города:

с 19 марта и до 02 августа на улицах Ерошенко и Дмитрия Ульянова будет действовать двустороннее движение. При этом, остановка и стоянка транспорта на этих улицах будут запрещены.

с 19 марта до 16 мая полностью ограничат движение на участке от дома №20 по улице Ерошенко до пересечения с улицей Древняя.

Поэтому меняется и движение автобуса №22. Он будет разворачиваться у дома №20 по улице Ерошенко и в обратную сторону вновь ехать по улице Ерошенко. Такие меры вводятся для возможности проведения работ по реконструкции улицы Древняя. За это время подрядчик планирует построить ливневую канализацию, локально очистные сооружения, а также переустроить инженерные коммуникации.

источник: https://vk.com/wall-202349767_9497