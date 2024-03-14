Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | Транспорт Крыма | Севастополь: ограничение движения и изменение маршрута №22
актуально в республике
Севастополь: ограничение движения и изменение маршрута №22

Севастополь: ограничение движения и изменение маршрута №22

Опубликовал: КрымPRESS в Транспорт Крыма 21:46 14.03.2024

Вниманию пассажиров автобуса №22 и жителей города:

  • с 19 марта и до 02 августа на улицах Ерошенко и Дмитрия Ульянова будет действовать двустороннее движение. При этом, остановка и стоянка транспорта на этих улицах будут запрещены.
  • с 19 марта до 16 мая полностью ограничат движение на участке от дома №20 по улице Ерошенко до пересечения с улицей Древняя.
Узнайте больше:  Внимание! 15 марта - ограничение движения в Симферополе (дело не в обрезке деревьев)

Поэтому меняется и движение автобуса №22. Он будет разворачиваться у дома №20 по улице Ерошенко и в обратную сторону вновь ехать по улице Ерошенко. Такие меры вводятся для возможности проведения работ по реконструкции улицы Древняя. За это время подрядчик планирует построить ливневую канализацию, локально очистные сооружения, а также переустроить инженерные коммуникации.

источник: https://vk.com/wall-202349767_9497

Просмотры: 2 111

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: транспорт крыма

Комментарии для сайта Cackle
транспорт крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.