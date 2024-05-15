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Севастополь: ограничение движения транспорта — 18 и 31 мая
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастополь: ограничение движения транспорта — 18 и 31 мая

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:01 15.05.2024

В субботу 18 мая и в пятницу 31 мая с 14:30 до 19:00 на участке улицы Севской от улицы 3-й Бастионной до улицы Комсомольской, а также на участке улицы Комсомольской от улицы Севской до дома № 2д на улице Ахтырской ограничат движение транспорта.

Ограничения будут действовать в связи с играми футбольной команды «ФК Севастополь». Для того, чтобы посетители футбольного матча могли комфортно и быстро доехать до стадиона, в эти дни троллейбусы на маршрутах № 1, 3, 4, 7, 9, 17, 19, 20 будут курсировать по расписанию рабочего дня. При необходимости количество рейсов будет увеличено, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призывает учитывать данную информацию при планировании маршрута.
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