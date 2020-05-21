Севастополь, оказывается, — город весьма комфортный для предпринимателей

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Дню предпринимателя, 26 мая, опросил пользователей социальных сетей и выявил, какой город самый комфортный для ведения предпринимательской деятельности.

Большинство пользователей соцсетей (40,51%) проголосовало за Москву как самый комфортный город для предпринимателей. Второе место занял курортный город Краснодарского края Сочи, набрав 15,19%. В тройку самых комфортных городов для предпринимателей также вошли Санкт-Петербург и Севастополь — по 10,13%. По данным опроса Tvil.ru про самые комфортные города для предпринимателей, туристы также отметили Казань (7,59%), Ялту (5,06%), Екатеринбург и Ростов-на-Дону (по 3,8%), Нижний Новгород (2,53%) и Калининград (1,27%), — отмечают в пресс-службе сервиса.