Севастополь, оказывается, — город весьма комфортный для предпринимателей

Российский сервис бронирования жилья для отдыха
Большинство пользователей соцсетей (40,51%) проголосовало за Москву как самый комфортный город для предпринимателей. Второе место занял курортный город Краснодарского края Сочи, набрав 15,19%. В тройку самых комфортных городов для предпринимателей также вошли Санкт-Петербург и Севастополь — по 10,13%. По данным опроса Tvil.ru про самые комфортные города для предпринимателей, туристы также отметили Казань (7,59%), Ялту (5,06%), Екатеринбург и Ростов-на-Дону (по 3,8%), Нижний Новгород (2,53%) и Калининград (1,27%), — отмечают в пресс-службе сервиса.
Десять самых комфортных городов для предпринимателей:
1. Москва, 40,51%
2. Сочи, 15,19%
3-4. Санкт-Петербург и Севастополь, 10,13%
5. Казань, 7,59%
6. Ялта, 5,06%
7-8. Екатеринбург и Ростов-на-Дону, 3,8%
9. Нижний Новгород, 2,53%
10. Калининград, 1,27%
* По данным опроса соцсетей
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