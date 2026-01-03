Севастополь: от капитальных ремонтов домов до газификации сел — итоги 2025 года

2025 год стал очередным этапом системной работы по обновлению коммунальной и городской инфраструктуры Севастополя. Работа городских служб была направлена на повышение надежности жизнеобеспечения, улучшение качества городской среды и создание условий для комфортной жизни горожан. По итогам года реализован комплекс проектов — от жилищного фонда до систем энерго-, тепло- и газоснабжения.

Одним из главных событий года в коммунальной сфере стало решение о начале строительства подстанции 330 кВ «Нахимовская». Проект, реализуемый «Россетями», заложит основу для энергообеспечения города, включая такие районы, как Фиолент. Также в этом году в городе построено 77 километров линий электропередачи, «Севастопольэнерго» отремонтировало 84 километра воздушных сетей, обновлено более 250 трансформаторных подстанций. В свою очередь, 102 ПЭС Минобороны построило 9 трансформаторных подстанций, а также проложило более 5 километров кабельных и почти 9 километров воздушных линий.

В городе также ведется работа по модернизации системы теплоснабжения. В зоне действия Севастопольской ТЭЦ завершается строительство пяти блочно-модульных котельных, которые повысят надежность и качество подачи тепла в дома севастопольцев. Завершено проектирование аналогичных объектов в поселке Солнечный и селе Андреевка, в последнем уже стартовали строительно-монтажные работы. Это позволит не только улучшить отопление жилых домов, но и подключить новые социальные объекты — школы, детские сады и спортивные сооружения.

Важный вклад в повышение качества жизни севастопольцев внесла и газификация. Специалисты «Севастопольгаза» в 2025 году провели газ в 365 квартир и 34 частных дома, также было введено в эксплуатацию 9 километров газопроводов. Завершена газификация Фруктового и Поворотного. По программе социальной догазификации подключено 597 домовладений, включая 90 — по льготной схеме «под ключ». В Байдарской долине и на ЮБК реализуется комплексный проект газификации — в Широком сети уже готовы к запуску.

Не менее значимые результаты достигнуты и в сфере водоснабжения и водоотведения. Более 8 километров водопроводных и канализационных сетей переложено, обновлены очистные сооружения. «Водоканал» завершил ремонт магистральных участков в Верхнесадовом, построил новые канализационные насосные станции на Античном проспекте и улице Амет-Хана Султана.

Одним из ключевых направлений в уходящем году остался капитальный ремонт многоквартирных домов. Фонд капитального ремонта провел 373 вида работ в 160 домах — от обновления кровель и фасадов до замены внутридомовых инженерных систем и ремонта фундаментов.

Также в этом году город стал светлее и безопаснее: за год «Горсвет» установил 477 новых светоточек, и общее их число достигло 48 380. Учреждение выполнило ремонт на 61 объекте, установило 926 светильников и проложило более 15 километров линий наружного освещения, включая ранее неосвещенные улицы.

В городе продолжают работы по благоустройству и ремонту общественных пространств. В этом году благоустроены 4 сквера, 5 дворов и 5 зон отдыха, отремонтированы 55 пешеходных участков, 50 внутриквартальных дорог, 3 лестницы и 2 подпорные стены. Специалисты «Парков и скверов» высадили около 590 000 растений.

