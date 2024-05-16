Севастополь отбил очередную ракетную атаку врага

Накануне поздно вечером Крымский полуостров снова подвергся ракетной атаке. На подлете к Севастополю все воздушные цели были сбиты, однако обломки западных ракет все-таки нанесли небольшой ущерб городу и горожанам.

15 мая около 23.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО пять оперативно-тактических ракет были уничтожены над территорией Республики Крым, — сообщили в Минобороны РФ.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал:

В Спасательную службу Севастополя поступила информация от жителей о следующих повреждениях. В одном из ТСН СНТ на Северной стороне осколками сбитой ракеты повреждены два частных дома и автомашина. Еще в одном ТСН в доме от взрывной волны повреждено 6 окон. Никто из людей не пострадал. Это главное. Тип сбитых ракет устанавливается. Несдетонировавших суббоеприпасов в данный момент не обнаружено.

Телеграм-канал «Рыбарь» уточняет: вечерний удар по Крыму (Севастополю) был комбинированным. В атаке были задействованы как беспилотники, так и баллистические ракеты.

Первая волна беспилотников была отвлекающей (по крайней мере, судя по тактике): несколько дронов из Одессы направились к Севастополю. Одновременно из южной части Одесской области были запущены безэкипажные катера. В 22.50 подразделения ПВО отработали по трём целям неподалеку от Круглой бухты Севастополя. Ещё один объект был сбит над Симферополем. В это же время несколько БЛА были зафиксированы к западу от Бельбека: вероятно, они задействовались не для ударов, а целеуказания и наведения ракет. Примерно в это же время противник осуществил пуск нескольких ракет ATACMS из района Явкино в Николаевской области. По данным Минобороны России, пять ракет были сбиты над аэродромом Бельбек. Осколками зацепило объект на аэродроме, кадры с которым вновь продемонстрировали украинские паблики. Вышедшие безэкипажные катера в большом количестве отмечали и у Тарханкута, и у Черноморского. Один из них был уничтожен севернее Черноморского — целеуказание осуществляли с российского беспилотника. Однако значительная часть БЭКов так и не подошла к полуострову: с высокой вероятностью они находятся в районе ожидания (как это уже не раз бывало). И в ближайшие дни мы о них снова услышим. На данный момент в западной части акватории Черного моря дежурит беспилотник RQ-4B, для которого это довольно нестандартный район. Он может как оценивать результаты удара по Бельбеку, так и отслеживать новые цели, например, для применения БЭКов, — отмечает «Рыбарь».

Эксперты полагают, что такая тактика постоянных массированных и комбинированных ударов имеет цель вынудить нашу авиацию перебазироваться на более отдалённые базы, тем самым увеличить время реакции на тревогу и расчистить воздушное пространство Крыма перед более массированными атаками.