Севастополь отбил вражескую ракетную атаку

С утра (с 10:40 до 11:00) в Севастополе звучал сигнал воздушной тревоги. Враг предпринял попытку атаки базы Черноморского флота. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, атака достойно отражена.

В акватории над Северным молом сбито 2 воздушных цели. По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Продолжается контроль обстановки, — написал в своем Telegram-канале Развожаев.

Отметим, на подлете к городу сбиты не беспилотники, а крылатые ракеты ВСУ.

17 ноября около 10.40 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием двух противокорабельных ракет «Нептун» по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские ракеты были обнаружены и уничтожены над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова, — сообщает Минобороны РФ.