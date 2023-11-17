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Севастополь отбил вражескую ракетную атаку
Фото: pikist.com

Севастополь отбил вражескую ракетную атаку

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 11:31 17.11.2023

С утра (с 10:40 до 11:00) в Севастополе звучал сигнал воздушной тревоги. Враг предпринял попытку атаки базы Черноморского флота. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, атака достойно отражена.

В акватории над Северным молом сбито 2 воздушных цели. По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Продолжается контроль обстановки, — написал в своем Telegram-канале Развожаев.

Отметим, на подлете к городу сбиты не беспилотники, а крылатые ракеты ВСУ.

17 ноября около 10.40 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием двух противокорабельных ракет «Нептун» по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские ракеты были обнаружены и уничтожены над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова, — сообщает Минобороны РФ.

 

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