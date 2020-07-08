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Фото: mos.ru

Севастополь «отдыхает» — за сутки ни одного зарегистрированного случая COVID-19

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:42 08.07.2020

Новых случаев заболевания COVID-19 в Севастополе не зарегистрировано по состоянию на утро 8 июля.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 254 человека. В настоящий момент в стационарах находится 42 человека. Выздоровели 199 человек, 5 человек умерло.  На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 142 человека, в городской больнице № 9 – 95. Под наблюдением по месту жительства – 966 человек.  В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко», — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Севастополь "отдыхает" - за сутки ни одного зарегистрированного случая COVID-19

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