Севастополь «отдыхает» — за сутки ни одного зарегистрированного случая COVID-19

Новых случаев заболевания COVID-19 в Севастополе не зарегистрировано по состоянию на утро 8 июля.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 254 человека. В настоящий момент в стационарах находится 42 человека. Выздоровели 199 человек, 5 человек умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 142 человека, в городской больнице № 9 – 95. Под наблюдением по месту жительства – 966 человек. В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко», — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.