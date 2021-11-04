Севастополь отмечает День народного единства. В этом году в онлайн-режиме

Ежегодно 4 ноября в России отмечается День народного единства.

Для города-героя этот праздник имеет особое значение. В 2014 году единство и патриотизм севастопольцев позволили сделать исторический выбор своего будущего. После памятных событий жители Севастополя ежегодно собирались на площади Нахимова в День народного единства. В этом году с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки все акции и главные события этого дня будут проходить в режиме онлайн, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Так, севастопольцы смогут присоединиться к разнообразным флешмобам. Для участия в них работы необходимо выкладывать в социальных сетях фото и видео с хэштегами: #МыВместе, #Мыедины, #Россияобъединяет, дополняя хэштэгом с названием флэшмоба или проекта.

Чтобы поучаствовать во флешмобе «Эстетика моего народа» нужно выложить фото или видео, которые продемонстрируют эстетику народа: природу, лица, народные костюмы, кухню и т.д.

В социальной сети Tik Tok проводится флэшмоб с национальными танцами «Танцуют все», суть которого заключается в том, чтобы снять танец, который исполняет дуэт из людей разных национальностей: русские танцуют лезгинку с кабардинцами, кабардинцы танцуют кыззар бейеуе с башкирами, башкиры подхватывают калинку-малинку и т.д.

Кулинарный флэшмоб «Вкусно, национально» проводится как для профессиональных поваров, так и для любителей. Участие принять можно, выложив в социальных сетях фото и рецепт национальных блюд.

Также в онлайн формате можно присоединиться к спецпроекту «Танец народа». Для этого необходимо выложить пост или снять видеоролик с танцем, в который включены элементы разных регионов. Это могут быть национальные движения, природа, кухня, одежда и т.д.

В честь Дня народного единства при поддержке департамента культуры города был подготовлен видеоролик «Улетай на крыльях ветра» из оперы А.П. Бородина «Князь Игорь» в исполнении финалистки телепроектов «Голос-дети» — 5 сезон и «Во весь голос», талантливой уроженки Севастополя — Вероники Сыромли. Режиссер ролика — Елена Кононова, главный оператор — Михаил Носов. Посмотреть ролик можно по ссылке https://youtu.be/ShboJWuxKZI

Ко Дню народного единства приурочена и Всероссийская акция «Ночь искусств», которая также пройдет в онлайн формате. С полной программой мероприятий можно ознакомиться по ссылке: https://guk.sev.gov.ru/anonsy-meropriyatiy/?article=161442&sphrase_id=3040012 .

Также 4 ноября севастопольцы смогут посетить тематическую фотовыставку, которая установлена между Дворцом детства и юности и аквариумом.

Напомним, День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке. Впервые в России этот новый всенародный праздник отмечался 4 ноября 2005 года.