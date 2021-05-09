Севастополь отмечает День Победы в Великой Отечественной войне

Празднование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 77-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков традиционно началось с возложения венков и цветов к Обелиску Славы на Сапун-горе и Вечному огню Мемориала героическим защитникам Севастополя 1941-1942 годов.

В праздничных мероприятиях приняли участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев, сенаторы Екатерина Алтабаева, Сергей Колбин, депутат Госдумы Дмитрий Белик, председатель Заксобрания Владимир Немцев, командующий Черноморским флотом Игорь Осипов, Герой России Олег Белавенцев, ветераны, жители и гости города.

В этот день со словами благодарности и признательности к ветеранам обратился губернатор.

9 мая для севастопольцев – дата всегда особенная! 77 лет назад Город-Герой вновь задышал свободно – в этот день в 1944 году Севастополь был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Наши ветераны, жители осаждённого Севастополя знают, какой ценой досталась эта свобода. В 1941-1942 годах долгих 250 дней защитники Севастополя держали героическую оборону. Для всей страны это противостояние стало примером мужества и стойкости солдат, матросов, офицеров, жителей города. Сила духа защитников Севастополя давала стране веру в Победу. На каждом рубеже, на каждом шагу, ведущем к Победе, совершались подвиги огромной духовной силы. Умение защитить объективную историю Великой Победы покажет, на что способно наше поколение. Дорогие ветераны! Пожалуйста, оставайтесь с нами как можно дольше. Делитесь своим опытом, наслаждайтесь мирной жизнью. Будьте здоровы и счастливы, – сказал Михаил Развожаев.

Парад Победы в Севастополе принимал командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов.

День Победы – наш самый главный праздник. Праздник весны, праздник нашей памяти, праздник надежды. 9 мая 1945 года – это не просто дата, это поворотная веха в истории, пройдя которую, человечество изменилось, и появилась надежда, что никто и никогда больше не посмеет разжечь огонь войны, разрушить судьбы людей. Сегодня наряду с боевыми действиями в горячих точках идет война за умы, сердца и историческую память правнуков победителей, за нашу с вами память. Мы стремимся к тому, чтобы военнослужащие Черноморского флота знали историю своей страны и получили правильные жизненные ориентиры. Только это является гарантией того, что мы сможем отстоять и передать следующим поколениям величие подвига советского народа, – обратился в своей поздравительной речи к морякам-черноморцам, севастопольцам и крымчанам Игорь Осипов.

В составе парадных батальонов и парадных рот под аккомпанемент сводного военного оркестра прошли военнослужащие органов военного управления Черноморского флота, курсанты Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища имени Нахимова, парадные расчеты Гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты и военнослужащие береговой ракетной бригады, военнослужащие смешанной авиационной дивизии армии ВВС и ПВО, Морской авиации флота, женщины военнослужащие, курсанты военно-учебного центра СевГУ, военнослужащие войск национальной гвардии Российской Федерации, МЧС и Управления МВД России по городу Севастополю, нахимовцы, кадеты и юнармейцы.

Военный парад продолжился прохождением боевой техники. Для участия в параде были отобраны лучшие экипажи боевых машин, неоднократно принимавших участие в полевых выходах и учениях с боевой стрельбой.

Вниманию зрителей были представлены: подвижные береговые ракетные комплексы «БАСТИОН», пусковые установки С-400 «Триумф», зенитные ракетно-артиллерийские комплексы «ПАНЦИРЬ-С», танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82, боевые машины реактивного залпового огня «ГРАД», 152-мм гаубицы «Мста-Б», 122-мм гаубицы Д-30, 82-мм миномёты «ПОДНОС» и переносные зенитные ракетные комплексы «ИГЛА».

Колонну возглавлял легендарный танк Т-34, ставший одним из символов Великой Победы.

Напомним, в этот день на площадях Нахимова и Ушакова работает полевая кухня, все желающие могут попробовать полевую кашу.

Народные гуляния по случаю Дня Победы в Севастополе продолжатся в течение дня и завершатся концертом на площади Нахимова, артиллерийским салютом и фейерверком в акватории Севастопольской бухты.

Фото: пресс-служб правительства и Законодательного собрания Севастополя.