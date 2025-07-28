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Севастополь отмечает День Военно-Морского Флота
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастополь отметил День Военно-Морского Флота

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:31 28.07.2025

В последнее воскресенье июля в России отмечается День Военно-Морского Флота.

Всем черноморцам — слова  благодарности от всего Севастополя. Вы на боевом посту защищаете Город-Герой, как было всегда. Роль Черноморского флота золотыми буквами вписана в летопись нашего города. Вся история города неразрывно связана с флотом: они появились практически одновременно и идут рука об руку через столетия. Сегодня мы поздравляем с праздником всех моряков и их семьи, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора города Михаила Развожаева.

Губернатор особо поблагодарил военнослужащих 810-й отдельной  гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты, прославившейся на самых тяжелых участках фронтов специальной военной операции в Курской области.

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Также сегодня Михаил Развожаев вручил награды военнослужащим Черноморского флота. Торжественная церемония состоялась в театре имени А.В. Луначарского.

Моряки-черноморцы — достойные продолжатели славных традиций. Прославленный адмирал Павел Степанович Нахимов говорил, что у моряка нет трудного или лёгкого пути, есть один путь — славный. Вы следуете этим заветам. Желаю вам, чтобы после выполнения любых задач, из любых походов вы всегда возвращались к своим родным и близким. Берегите верность морскому братству, традициям флота, традициям Черноморского флота, — заключил Михаил Развожаев.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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