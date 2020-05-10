Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Севастополь отметил 9 мая коллективным исполнением «Дня Победы»

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Севастополь отметил 9 мая коллективным исполнением «Дня Победы»

Севастополь отметил 9 мая коллективным исполнением «Дня Победы»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 13:29 10.05.2020

Вечером 9 мая (в 19:00) Севастополь присоединился к Всероссийской акции «Поем двором»  исполнив песню на слова поэта Владимира Харитонова — «День Победы». Легендарные строчки звучали и из динамиков, поэтому  музыку можно было услышать из дома.

Севастополь отметил 9 мая коллективным исполнением «Дня Победы»

Дружные жители севастопольских дворов вышли вечером на балконы и встали у окон  держа в руках фотографии с портретами своих родственников — участников Великой Отечественной войны.

Севастополь отметил 9 мая коллективным исполнением «Дня Победы»

У Мемориала героическим защитникам Севастополя 1941-1942 годов «День Победы» исполнил Ансамбль песни и пляски Черноморского флота.

Севастополь отметил 9 мая коллективным исполнением «Дня Победы»

К акции присоединился врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Он держал в руках портрет севастопольского ветерана, ушедшей в этом феврале — Шевкие Абибуллаевой.

Севастополь отметил 9 мая коллективным исполнением «Дня Победы»

Севастополь отметил 9 мая коллективным исполнением «Дня Победы»

Севастополь отметил 9 мая коллективным исполнением «Дня Победы»

Севастополь отметил 9 мая коллективным исполнением «Дня Победы»

Севастополь отметил 9 мая коллективным исполнением «Дня Победы»

Севастополь отметил 9 мая коллективным исполнением «Дня Победы»

Севастополь отметил 9 мая коллективным исполнением «Дня Победы»

Севастополь отметил 9 мая коллективным исполнением «Дня Победы»

Фото и материалы: пресс-служба правительства Севастополя.

Севастополь отметил 9 мая коллективным исполнением «Дня Победы»

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.