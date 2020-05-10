Севастополь отметил 9 мая коллективным исполнением «Дня Победы»

Вечером 9 мая (в 19:00) Севастополь присоединился к Всероссийской акции «Поем двором» исполнив песню на слова поэта Владимира Харитонова — «День Победы». Легендарные строчки звучали и из динамиков, поэтому музыку можно было услышать из дома.

Дружные жители севастопольских дворов вышли вечером на балконы и встали у окон держа в руках фотографии с портретами своих родственников — участников Великой Отечественной войны.

У Мемориала героическим защитникам Севастополя 1941-1942 годов «День Победы» исполнил Ансамбль песни и пляски Черноморского флота.

К акции присоединился врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Он держал в руках портрет севастопольского ветерана, ушедшей в этом феврале — Шевкие Абибуллаевой.

Фото и материалы: пресс-служба правительства Севастополя.