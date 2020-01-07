Севастополь отметил Рождество Крестными ходами и богослужениями.

Севастополь вместе со всем православным миром отметил Рождество. В эту ночь во всех храмах прошли богослужения, главное из которых прошло в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе.
Рождение Христа-младенца, который спасет мир, было предсказано ветхозаветными пророками и ожидалось на протяжении веков. Это радостное событие совершилось более 2000 лет тому назад: Иисус Христос родился в Вифлееме Иудейском. Все христиане ежегодно вновь и вновь переживают эту радость, возвещенную Ангелами пастухам: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь», – сказано в Святом Евангелии.
Богослужение Православной Церкви состоит из служб суточного круга: утрени, вечерни, повечерия, полунощницы, часов и Литургии. Перед праздниками утреннее и вечернее богослужение объединяется в так называемое «всенощное бдение», то есть молитву, которая продолжается всю ночь. На практике такая молитва бывает всего два раза в год, на самые великие праздники – Рождество и Пасху. Всенощное бдение – это богослужебное последование, которое состоит из вечерни и утрени. Свое название эти церковные службы получили по времени совершения. Но сегодня состав всенощного бдения меняется: место вечерни занимает великое повечерие – служба, которая совершается после вечерни, отсюда ее название.
Вечером накануне праздника Рождества Христова в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе было совершено праздничное вечернее Богослужение. В сослужении духовенства собора Великое повечерие и утреню совершил благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта, — сообщили в Севастопольском благочинии.
Сегодня в городе прошли два Крестных хода: один в центре города, второй на Северной стороне. Несколько сотен верующих прошли от Покровского собора на ул. Большой Морской до площади Нахимова Там был отслужен праздничный молебен. На Северной стороне Севастополя около ста человек прошли от Свято-Никольского храма до площади перед кинотеатром «Моряк». В праздничных мероприятиях приняли участие прихожане, священнослужители, военнослужащие и казаки.
Поздравил севастопольцев в этот день и врио губернатора города Михаил Развожаев.
Светлый праздник Рождества объединяет родителей и детей, напоминает о смысле жизни — любви. В святочные дни, каждый из нас старается стать лучше — мы стремимся подарить близким тепло, заботу и внимание. Пусть христианские сострадание и щедрость будут присущи каждому из нас не только в праздники, но и каждый день. Все добрые дела обязательно вернутся добром, — отметил он в поздравительной речи.
Напомним, что 8 января в Севастополь приедет митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь. Он проведет праздничную службу в Покровском соборе.
Фото: пресс-служба Севастопольского благочиния и Вести-Севастополь.