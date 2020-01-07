Севастополь отметил Рождество Крестными ходами и богослужениями.

Севастополь вместе со всем православным миром отметил Рождество. В эту ночь во всех храмах прошли богослужения, главное из которых прошло в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе.

Рождение Христа-младенца, который спасет мир, было предсказано ветхозаветными пророками и ожидалось на протяжении веков. Это радостное событие совершилось более 2000 лет тому назад: Иисус Христос родился в Вифлееме Иудейском. Все христиане ежегодно вновь и вновь переживают эту радость, возвещенную Ангелами пастухам: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь», – сказано в Святом Евангелии.

Богослужение Православной Церкви состоит из служб суточного круга: утрени, вечерни, повечерия, полунощницы, часов и Литургии. Перед праздниками утреннее и вечернее богослужение объединяется в так называемое «всенощное бдение», то есть молитву, которая продолжается всю ночь. На практике такая молитва бывает всего два раза в год, на самые великие праздники – Рождество и Пасху. Всенощное бдение – это богослужебное последование, которое состоит из вечерни и утрени. Свое название эти церковные службы получили по времени совершения. Но сегодня состав всенощного бдения меняется: место вечерни занимает великое повечерие – служба, которая совершается после вечерни, отсюда ее название.

Вечером накануне праздника Рождества Христова в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе было совершено праздничное вечернее Богослужение. В сослужении духовенства собора Великое повечерие и утреню совершил благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта, — сообщили в Севастопольском благочинии.