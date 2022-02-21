Севастополь отправляет в Ростовскую область гуманитарную помощь для эвакуированных из Донбасса

В городе завершается сбор гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Фура с вещами и продуктами первой необходимости отправится в Ростовскую область уже сегодня.

Хотел бы выразить благодарность предпринимателям города, спасибо за организацию работы и за то, что так быстро отреагировали. Это METRO, Дикий мед, ДоброСтрой, Новацентр, Царь хлеб, Севастопольский завод напитков, Муссон, это и субъекты малого бизнеса, Яблоко, Фреш, Гурман, сеть ПУД, Лидер, Меркурий. Все откликнулись, никто не остался в стороне, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

Кроме того, участие в сборе гуманитарной помощи приняли компания «Водограй», торговые сети «Сильпо», «7М Безцен». По словам Михаила Развожаева, представители бизнеса предложили помощь и в размещении беженцев.

С учетом предложений предпринимателей Севастополь готов централизованно принять 544 беженца из Донбасса. Людей могут разместить Аквамарин, Муссон, фирма «Артвин» в Верхнесадовом и пансионат «Изумруд». На базах отдыха «Солнышко» в Каче и «Лазурь-С» на ул. Челюскинцев предоставят также места для размещения.

Михаил Развожаев также отметил, что в соцсетях появляются сообщения об уже прибывающих в город жителях ДНР и ЛНР.

Я так понимаю, что речь о прибывающих к родственникам и знакомым, и у людей возникает много вопросов организационного характера. Понятно, что 544 человека, о которых мы заявили в федеральный штаб, мы будем централизованно принимать вместе с МЧС. Если севастопольцы сами проявляют инициативу и принимают знакомых, друзей или родственников, то в этой ситуации мы, конечно, тоже готовы оказывать организационную помощь, но здесь надо рассматривать каждую ситуацию, документальный статус и прочее. Попрошу коллег из УМВД держать ситуацию на контроле, потому что не исключаю, что могут быть спекуляции, — подчеркивает губернатор.

Жители Донбасса, которые самостоятельно приезжают в Севастополь, могут получить консультацию в волонтерском штабе «Мы вместе – Севастополь». Звонки принимаются по номерам:

8 (8692) 227-227,

+7 978 625-45-63,

+7 978 256-11-01.