Севастополь: отремонтирована дорога на улице Табаководов

В Севастополе благодаря реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» выполнен ремонт дороги на улице Табаководов. Участок ремонта имеет протяженность 604 метра.

На объекте подрядная организация устроила новое асфальтобетонное покрытие, а также укрепила обочины из щебеночно-песчаной смеси. Работы проводились в соответствии с утвержденным графиком и завершились раньше установленного контрактом срока. Местные жители уже положительно оценили изменения, отметив улучшение условий для передвижения как на транспорте, так и пешком. Ремонт улицы Табаководов — часть масштабной программы по обновлению дорожной сети Севастополя в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Реализация таких проектов позволяет создать более комфортные и безопасные условия для жителей и гостей города, способствует развитию инфраструктуры и повышению качества жизни в Севастополе.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя