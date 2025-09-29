Прямо сейчас:
Севастополь: отремонтирована дорога на улице Табаководов
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастополь: отремонтирована дорога на улице Табаководов

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:20 29.09.2025

В Севастополе благодаря реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» выполнен ремонт дороги на улице Табаководов. Участок ремонта имеет протяженность 604 метра.

На объекте подрядная организация устроила новое асфальтобетонное покрытие, а также укрепила обочины из щебеночно-песчаной смеси. Работы проводились в соответствии с утвержденным графиком и завершились раньше установленного контрактом срока. Местные жители уже положительно оценили изменения, отметив улучшение условий для передвижения как на транспорте, так и пешком. Ремонт улицы Табаководов — часть масштабной программы по обновлению дорожной сети Севастополя в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Реализация таких проектов позволяет создать более комфортные и безопасные условия для жителей и гостей города, способствует развитию инфраструктуры и повышению качества жизни в Севастополе.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

