Севастополь озвучил итоги винодельческого года: произведены миллионы бутылок вина

В 2025 году Севастополь значительно укрепил свои позиции как один из ключевых центров российского виноделия. По итогам года регион произвел более 31 миллиона бутылок вина и игристых вин, что на 3% больше, чем в 2024 году. При этом реализовано порядка 24 миллионов бутылок — рост на 4% по сравнению с предыдущим годом.

Сегодня в городе действует 23 лицензированных винодельческих предприятия, а число малых и семейных хозяйств продолжает расти.

Финансовая отдача отрасли также демонстрирует уверенный рост: в 2025 году уплачено акцизов на сумму 1,5 млрд рублей, что на 42% превышает показатель 2024 года — 1,093 млрд руб.

Эти показатели стали возможны благодаря масштабной государственной поддержке: на развитие виноградарства и виноделия в 2025 году департаментом сельского хозяйства и потребительского рынка выделено почти 740 млн рублей. Средства позволили заложить 264 гектара новых виноградников, приобрести 160 единиц современной техники и провести агротехнические работы на площади почти 4 тыс. гектаров. За десять лет объем финансирования отрасли вырос с 10 до 740 млн рублей.

Кроме того, в прошлом году сразу 150 севастопольских вин вошли в престижный «Винный гид России». Это совместная инициатива Минпромторга, Минсельхоза России, Ассоциации виноградарей и виноделов России и Россельхозбанка, направленная на формирование Национального каталога качественных российских вин.

В рейтинг попали вина 25 местных производителей, включая такие известные марки, как Mangup Estate, «Олег Репин», «Винодельня 78», «Усадьба Александровская», Belmas, Inkerman, Loco Cimbali и другие. Особый успех — у органических вин: в специальной категории «Органик» все 10 первых мест заняли севастопольские производители — Павел Швец, «Бельбек» и AYA.

По словам директора департамента Наталии Скорюковой, в 2026 году на поддержку севастопольских виноделов предусмотрено более 500 млн рублей. Государственная поддержка позволит создать новые рабочие места, увеличит приток налогов в региональный бюджет и еще больше усилит позицию севастопольских вин на российском рынке.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя