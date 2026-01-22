Севастополь: передать показания счетчиков, не выходя из дома, можно через «Госуслуги. Дом»

Жители Севастополя могут легко и удобно передавать показания индивидуальных приборов учета, не выходя из дома и не обзванивая ресурсоснабжающие организации. Для этого достаточно воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги. Дом».

Чтобы передать показания, нужно перейти в приложении во вкладку «Показания», выбрать коммунальный ресурс, по которому вы хотите внести данные, и в появившемся окне ввести текущие показания вашего прибора учета.

Сервис доступен круглосуточно, а передать показания можно в любое удобное время — главное, уложиться в установленные сроки. Это помогает избежать начислений по нормативам и обеспечивает точный расчет за потребленные коммунальные услуги.

Кроме передачи показаний, в «Госуслугах. Дом» можно: