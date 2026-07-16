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Новости Республики

Севастополь: по осадкам июльская норма уже перевыполнена

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 14:10 16.07.2026

Об этом «Севастопольской газете» сообщили в Севастопольском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным метеостанции «Севастополь» за день 14 июля выпало 7 мм осадков, а за последующую ночь — еще 12 мм. Таким образом, за сутки всего выпало 19 мм, при месячной норме по осадкам в июле — 25 мм. Таким образом, за сутки выпало более половины месячной нормы осадков.

А если добавить к тому осадки, выпавшие 9 июля, то сумма выпавших осадков составит уже 32 мм, что свидетельствует о перевыполнении июльской нормы.

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Впрочем, по словам специалиста-синоптика, такие осадки не представляют никакой опасности и соответствуют допустимым рамкам.

В ближайшие трое суток в Севастополе ожидается жаркая сухая погода, без существенных осадков, со слабым ветром до 7-12 метров в секунду. Ночные температуры будут в пределах +19…+21°С, дневные — +29…+31°С.

источник: «Севастопольская газета»

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