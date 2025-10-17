Севастополь: победитель второго регионального этапа конкурса «Народный участковый – 2025» — Айрат Миронов

По результатам онлайн-голосования, проходившего на официальном сайте УМВД России по г. Севастополю с 7 по 16 октября, победителем стал старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Балаклавскому району подполковник полиции Айрат Миронов, за которого отдали свои голоса 17 975 жителей города. Второе место занял Денис Жидков (12 228 голосов), а третье место – Евгений Штепа (5 406 голосов). Руководство высоко оценивает профессиональные качества Айрата Миронова. Он добросовестно выполняет свои служебные обязанности, в работе проявляет принципиальность и решительность. Айрат Григорьевич стремится найти индивидуальный подход к каждому человеку, чтобы вникнуть в суть его проблемы и помочь её решить. Ответственно относится к своим обязанностям, а в нестандартных ситуациях действует уверенно и чётко. Победителю второго регионального этапа конкурса – 45 лет. В органах внутренних дел служит с 2004 года, из них в службе участковых уполномоченных – одиннадцать лет.

Подполковник полиции считает наивысшей оценкой его труда — уважение жителей обслуживаемого участка. Именно честное и добросовестное выполнение своих обязанностей, соблюдение принципов и внимательное отношение к просьбам граждан, включая помощь пожилым людям, вызывают доверие и признание граждан. Айрат Миронов всегда готов прийти на помощь, независимо от времени суток, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.