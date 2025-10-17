Севастополь: победитель второго регионального этапа конкурса «Народный участковый – 2025» — Айрат Миронов

Жители Севастополя выбрали самого «народного» участкового, который будет представлять город-герой Севастополь в финале Всероссийского конкурса на федеральном уровне.
По результатам онлайн-голосования, проходившего на официальном сайте УМВД России по г. Севастополю с 7 по 16 октября, победителем стал старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Балаклавскому району подполковник полиции Айрат Миронов, за которого отдали свои голоса 17 975 жителей города. Второе место занял Денис Жидков (12 228 голосов), а третье место – Евгений Штепа (5 406 голосов). Руководство высоко оценивает профессиональные качества Айрата Миронова. Он добросовестно выполняет свои служебные обязанности, в работе проявляет принципиальность и решительность. Айрат Григорьевич стремится найти индивидуальный подход к каждому человеку, чтобы вникнуть в суть его проблемы и помочь её решить. Ответственно относится к своим обязанностям, а в нестандартных ситуациях действует уверенно и чётко. Победителю второго регионального этапа конкурса – 45 лет. В органах внутренних дел служит с 2004 года, из них в службе участковых уполномоченных – одиннадцать лет.
Подполковник полиции считает наивысшей оценкой его труда — уважение жителей обслуживаемого участка. Именно честное и добросовестное выполнение своих обязанностей, соблюдение принципов и внимательное отношение к просьбам граждан, включая помощь пожилым людям, вызывают доверие и признание граждан. Айрат Миронов всегда готов прийти на помощь, независимо от времени суток, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
Победитель представит город-герой Севастополь на Всероссийском этапе и наряду с коллегами из других субъектов России и поборется за престижное звание «Народного участкового» страны.
Поддержать подполковника полиции Айрата Миронова жители Севастополя смогут на портале информационного партнера конкурса – издательского дома «Комсомольская правда», начиная уже с 1 ноября. Награждение и вручение главного приза Всероссийского конкурса «Народный участковый — 2025» состоится в МВД России в канун профессионального праздника – Дня участкового уполномоченного полиции, который отмечается 17 ноября.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
