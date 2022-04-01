Севастополь получил статус города с благоприятной городской средой. Впервые

Минстрой РФ опубликовал индекс качества городов по результатам 2021 года. Город Севастополь впервые получил статус города с благоприятной городской средой и набрал 186 баллов. Как отметил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, за 2021 год число городов с благоприятной средой стало на 30% больше. Их количество увеличилось на 115 и достигло 490. Теперь в России доля таких городов составляет 44%.

Мы нацелены наращивать результат. К 2024 году этот показатель должен дорасти до 60%, к 2030 году – до 80%, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Марата Хуснуллина.

Индекс качества городской среды рассчитывается исходя из 36 индикаторов, среди которых жильё и прилегающие пространства, озелененные пространства, общественно-деловая инфраструктура, социально-досуговая инфраструктура, улично-дорожная сеть, общегородское пространство, безопасность, комфортность, экологичность и здоровье, идентичность и разнообразие, современность и актуальность среды, эффективность управления. «Формирование комфортной городской среды является одним из важных приоритетов в Севастополе. В городе ежегодно проводится благоустройство парков и скверов, дворовых территорий – ремонтируются внутридворовые проезды и дороги, устанавливаются детские и спортивные площадки. Параллельно проводится капитальный ремонт улично-дорожной сети, многоквартирных домов, ведется модернизация наружного освещения. Таким образом в Севастополе проводится комплексное благоустройство городской среды – это одна из основных задач, которую ставит нам губернатор», — рассказал директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

По итогам 2021 года лишь шесть субъектов Российской Федерации достигли значения показателя «Доля городов с благоприятной городской средой» в размере 100%: город Севастополь, Ненецкий автономный округ, Республика Адыгея, Республика Алтай, город Москва, город Санкт-Петербург.