Севастополь получит 1 млрд рублей на благоустройство общественных пространств и капремонт жилых домов

Правительство Москвы в рамках соглашения о сотрудничестве с Севастополем выделило городу 600 млн рублей на благоустройство общественных пространств. Сегодня в ходе заседания городского Правительства соответствующие изменения были внесены в госпрограмму «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры». Еще 400 млн рублей Севастополю выделено из резервного фонда Правительства РФ. Их направят на капитальный ремонт 30 многоквартирных жилых домов.

Это дома на проспекте Октябрьской Революции, а также четыре объекта культурного наследия на улицах Большая Морская и Ленина, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

Напомним, в 2021 году в рамках программы капитального ремонта планировалось отремонтировать 184 многоквартирных жилых дома.

В прошлом году по этой программе работы провели в 191 доме. На эти цели потрачено более 1 млрд рублей. Также в 2020 году в рамках соглашения между Правительством Севастополя и Правительством Москвы было благоустроено семь общественных пространств на сумму 1,16 млрд рублей.

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» было благоустроено еще пять территорий на сумму 131,8 млн рублей.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя