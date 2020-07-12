Севастополь получит еще три «Кометы» для организации новых рейсов в Ялту и Евпаторию

С 12 июля «Комета» возобновила рейсы на линии «Ялта — Севастополь».

Пять новых скоростных катеров на подводных крыльях «Комета» будут работать в Севастополе. Как сообщил Директор городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Сергей Рязанцев, ожидается поставка в город еще трех таких судов к двум уже имеющимся.

Сейчас у нас ходят две «Кометы» на Ялту. Будут переданы еще три. Порядка пяти «Комет» рассматривается к передаче Севастополю, – цитирует Рязанцева «Новый Севастополь» .

Он добавил, что маршрутная сеть катеров может быть расширена – «Кометы» могут ходить в Евпаторию и другие прибрежные города Крыма.

В июне текущего года завод «Вымпел» спустил на воду третий катер для работы в Севастополе. Очевидно, что еще две «Кометы» город получит уже для работы в следующем сезоне.

Отметим, что с сегодняшнего дня (12 июля) «Комета» возобновила курсирование по маршруту «Севастополь — Ялта – Севастополь».