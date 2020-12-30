Севастополь получит крупные партии вакцин от COVID-19

Поставки крупных партий вакцин от COVID-19 в Севастополь начнутся с 4 января.
По квоте в январе Севастополь должен получить 5,8 тыс. доз вакцин, в феврале – более 10 тыс. На складе у нас морозильный шкаф на 500 литров и пять шкафов по 426 литров каждый. Мы можем принимать большие партии. После поступления будем развозить вакцину термоконтейнерами. Подготовлены 10 пунктов: семь в больнице №1, два — в больнице №9, один – в больнице №4. В каждом пункте установлено холодильное оборудование, где суммарно можно разместить 1,8 тыс. доз вакцины, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента здравоохранения Виталия Денисова.
Департамент здравоохранения разработал план вакцинации населения. Одни из первых вакцину получат севастопольские педагоги.
По словам вице-губернатора Севастополя Александра Кулагина, система здравоохранения готова к работе в период новогодних праздников.
Запасы кислорода, медикаментов, средств индивидуальной защиты, тестов сделаны в полном объеме, — подчеркнул вице-губернатор.
В период праздников ковидные медицинские бригады будут работать ежедневно.
Ежедневно будут работать бригады скорой помощи, кабинеты неотложной помощи. Плановая помощь в поликлиниках будет оказываться 4, 6 и 9 января, — говорит директор Департамента здравоохранения.
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..