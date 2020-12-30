Севастополь получит крупные партии вакцин от COVID-19

Поставки крупных партий вакцин от COVID-19 в Севастополь начнутся с 4 января.

По квоте в январе Севастополь должен получить 5,8 тыс. доз вакцин, в феврале – более 10 тыс. На складе у нас морозильный шкаф на 500 литров и пять шкафов по 426 литров каждый. Мы можем принимать большие партии. После поступления будем развозить вакцину термоконтейнерами. Подготовлены 10 пунктов: семь в больнице №1, два — в больнице №9, один – в больнице №4. В каждом пункте установлено холодильное оборудование, где суммарно можно разместить 1,8 тыс. доз вакцины, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента здравоохранения Виталия Денисова.