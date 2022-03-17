Севастополь поможет в отправке гуманитарной помощи в ДНР и ЛНР из Дагестана

Гуманитарная помощь из Республики Дагестан — а это 20 тонн продуктовых наборов и предметов первой необходимости — направляется жителям Донецкой и Луганской народных республик через Севастополь. Волонтеры регионального штаба «Мы вместе» встретили груз и помогут в его доставке на Донбасс.

Севастополь никогда не остается в стороне, и наши волонтеры всегда готовы оказать поддержку, особенно в таких делах, от которых сейчас могут зависеть жизни людей. Груз пришел в Севастополь сегодня и в ближайшее время уже отправится жителям ЛНР и ДНР вместе с гуманитарной помощью, которую собрали севастопольцы, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя руководителя штаба «Мы вместе – Севастополь» Викторию Кашлякову.

Акция проходит благодаря дружественным связям Дагестана и Севастополя по линии межнационального сотрудничества. Груз собран при участии Муфтията республики. Еще 40 тонн гуманитарной помощи было доставлено в Крым.

Организаторами акции выступили меценат, представитель благотворительного фонда «Инсан» Магомед Гаджимагомедов и председатель совета Севастопольского регионального отделения Ассамблеи народов России Руслан Ковейко.

Мы начали доставлять гуманитарную помощь, как только беженцы начали выезжать из Донецкой и Луганской народных республик. Тогда в Ростов мы направили 60 тонн. Сейчас жители Дагестана собрали еще две тысячи ящиков с продуктами, детской одеждой, игрушками, водой, теплой одеждой и всем необходимым. Мы привезли все, что могли. Это не первый и не последний раз, будем приезжать почаще. Спасибо, что нас так хорошо встретили, — отмечает Магомед Гаджимагомедов.

Напомним, очередная акция по сбору гуманитарной помощи пройдет в Севастополе 18 марта. На площадь Нахимова с 14:00 до 00:00 жители города смогут принести продукты питания, средства гигиены, канцтовары или детские принадлежности. Машины с гуманитарным грузом будут направлены жителям ЛНР и ДНР.